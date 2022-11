Acabou a espera. A partir desta semana, a alegria do Natal tomará conta da cidade. A abertura da programação oficial do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, acontece na terça-feira (22), às 19h, no Memorial de Curitiba.

A largada do calendário natalino será com o auto “Espírito de Amor e Confraternização”, que retorna para as sacadas e janelas dos centenários casarões do Centro Histórico da Cidade.

Auto de Natal no Largo da Ordem. Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

“Com uma intensa programação, fruto de parceria público-privada, Curitiba volta a celebrar o amor e a vida. Todos, famílias e visitantes, estão convidados a desfrutar do espírito de Luz que emana do nosso Natal”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Até 23 de dezembro, muitos espetáculos, autos e outros eventos vão emocionar curitibanos e visitantes. Já a decoração natalina fica até o 8 de janeiro.

Nesta primeira semana, vão estrear também os espetáculos nas Ruas da Cidadania, a feirinha natalina da Praça Osório, a Árvore de 22 metros dentro do lago do Parque Barigui e também a decoração e a Árvore da Vida no calçadão da XV de Novembro.

Espetáculo de abertura

Apresentação do Auto de Natal no Largo da Ordem. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Quem dá a largada na programação do Natal de Curitiba – Luz do Pinhais 2022 é o auto “Espírito de Amor e Confraternização”, no Largo da Ordem. Depois de dois anos sem apresentações em razão da pandemia, o Largo receber a superprodução, que fica em cartaz até 1º de dezembro, de terças às quintas-feiras, sempre às 19h30.

Em formato de ópera, o espetáculo ocupará o circuito da Rua Claudino dos Santos, usando como cenário as janelas e fachadas do Palacete Wolf, do Solar da Cultura, do Memorial de Curitiba, da Casa Hoffmann, terminando na Igreja do Largo da Ordem, tudo com figurinos, luz, som e efeitos especiais.

Show de drones no Barigui

Árvore de Natal no Parque Barigui. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Já na quarta-feira (23), os 54 mil pontos de luz da maior árvore de Natal de Curitiba serão acesos, às 19h, com um show de drones luminosos no céu do Parque Barigui. As duas atrações são patrocinadas pelo ParkShoppingBarigüi.

Até o dia 8 de janeiro, a paisagem do parque será destacada com a presença da gigante verde de 22 metros de altura, a Árvore de Luz, e sua imagem refletida na água do lago, proporcionando um cenário perfeito para fotos noturnas.

“Em edições passadas, a árvore foi uma das mais registradas pelos milhares de visitantes que estiveram no Barigui durante o Natal”, comenta Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Mantos de luz e Árvore Viva no Calçadão da XV

Outra estreia aguardada é a da Árvore Viva no Calçadão da Rua XV, que será inaugurada na sexta-feira (25), às 19h30. A primeira rua exclusiva de pedestres do Brasil novamente ficará enfeitada com mantos de luz no trecho entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, com decoração proporcionada pelo O Boticário.

No coração do Calçadão, o chafariz da Rua XV, estará a Árvore da Vida, enfeitada em seus 11 metros de altura com milhares de vasos de flores vermelhas. A árvore ficará contornada por “candelabros”, uma iluminação especialmente feita com pontos de luz e laços nos postes republicanos.

No mesmo dia também será inaugurada a iluminação da Árvore de Luz da rotatória da Prefeitura, no Centro Cívico. Com patrocínio da Volvo, a estrutura terá 18 metros de altura e integrará o roteiro das cerca de 40 árvores de Natal que vão decorar a cidade até dia 8 de janeiro.

A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br

Atrações da 1ª Semana do Natal de Curitiba 2022

Dia 22/11 (terça-feira)

19h30 – Auto de Natal Espírito de Amor e Confraternização no Largo da Ordem

Dia 23/11 (quarta-feira)

10h – Feirinha da Praça Osório

19h – Árvore do Lago do Barigui e show de drones luminosos



Dia 25/11 (sexta-feira)

19h – Árvore de Luz da rotatória do Centro Cívico

19h30 – Decoração do Calçadão da Rua XV de Novembro

