O Natal está chegando, mas ainda dá tempo de aproveitar um passeio em família pelos shoppings de Curitiba, para apreciar a decoração e garantir uma bela foto com o Papai Noel. Para você não perder as atrações que os shoppings da capital preparam em 2022, a Tribuna separou uma lista, com os eventos, datas e horários. Confira!

Shopping Mueller

Foto: Divulgação

O Natal do Mueller tem brilho, alegria e muitas surpresas! E a famosa passarela foi transformada na Vila de Natal Mueller com elementos cenográficos em 3D, luzes e sons, que transportam o visitante para uma verdadeira experiência lúdica.

O vão central do shopping também conta com uma gigantesca árvore e flâmulas iluminadas. Na parte externa, todo o telhado do shopping recebe milhares de micro lâmpadas com efeito cintilante. Um verdadeiro show de luzes.

Vila de Natal Mueller: Passarela de acesso ao estacionamento G2, de 10/11 a 31/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Circo de Natal: Piso L4, de 10 de novembro a 31 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Trono do Papai Noel: Piso L1, de 11 de novembro a 23 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 20h. No dia 24 de dezembro, das 10h às 16h.

@muellercwb

Shopping Jardim das Américas

Foto: Divulgação

Uma das grandes atrações do Shopping Jardim das Américas é a árvore de Natal de 6 metros de altura, com passagem interna e um túnel iluminado de estrelas.

Lá, as crianças podem curtir o parquinho temático, com giga-gira em formato de bola de Natal, balanço e trenzinho (atrações pagas).

E a passarela que liga o Edifício Garagem também promete chamar a atenção com uma iluminação especial e muitas estrelas.

@shoppingjardim

Shopping Alto da XV Mall

Foto: Divulgação

Em todos os sábados de dezembro, o shopping Alto da XV recebe a visita especial do bom velhinho! O Papai Noel vem acompanhado de seus simpáticos duendes e pronto para receber as crianças!

Papai Noel! – Visitas das 12h às 20h, aos sábados.

@altodaxvmall

Shopping Palladium

Foto: Divulgação

O “Celeiro dos Sonhos” é um espetáculo sobre a importância de sonhar e jamais desistir dos sonhos. Ao fim do espetáculo, as crianças poderão levar para casa um dos personagens da história, escolhendo entre quatro modelos diferentes de pelúcias que se transformam em travesseirinhos. Não é necessário reservar ingressos, as sessões acontecem todos os dias, de 20 em 20 minutos.

Ingresso Individual = R$35

Ingresso família (3 crianças) = R$90

Ação Social: Cada criança que assistir ao espetáculo ganhará uma segunda pelúcia para doar para uma criança carente. As pelúcias serão entregues à Cruz Vermelha.

@shoppingpalladium

Ventura Shopping

Foto: Divulgação

O Jardim Iluminado do Ventura Shopping conta com vários cenários instagramáveis, com ursos, cavalo e trenó do Papai Noel. E as famílias podem encontrar o Bom Velhinho em sua poltrona.

12 a 16 de dezembro – das 15h às 21h

Intervalo: 18h às 18h30

17 e 18 de dezembro – das 12h às 18h (sábado e domingo)

Intervalo: 15h às 15h30

19 a 23 de dezembro – das 12h às 20h

Intervalos: 15h às 15h30 / 18h às 18h20

Dia 24 de dezembro – das 10h às 18h

Intervalo: 14h às 14h30

@venturashopping

Park Shopping Boulevard

Foto: Divulgação

No Park Shopping Boulevard, as apresentações de Natal são gratuitas e acontecem sempre aos sábados e domingos, às 15h e 17h.

– 17 de dezembro (sábado) – Histórias de Natal, com Contações da Mila

– 18 de dezembro (domingo) – O Quebra-Nozes, com Cecconelo Cia de Dança e Ailén Roberto

@parkshoppingblvd

Shopping Novo Batel

Foto: Divulgação

O Shopping Novo Batel preparou espetáculos natalinos gratuitos e com direito a muita dança e animação. As apresentações ainda acontecem nos dias 17 e 18 de dezembro, sempre às 17h.

@novobatel

ParkShoppingBarigui

Foto: Divulgação

A árvore do ParkShoppingBarigui, no Parque Barigui, tem 22 metros de altura, 55 mil micro lâmpadas coloridas e estrutura que equivale a um prédio de quase sete andares. A atração vai até o dia 23/12, exceto às segundas-feiras. E a visita é somente com o agendamento realizado para o Caminho de Luz da Ligga Parque Barigui (drive-thru).

Já no shopping, as atrações de Natal desta semana são:

– 17 de dezembro Workshops para adultos de decoração e organização com @casaorganizada e @belaamelia.living

– 15, 16 e 18 de dezembro e 21, 22 e 23 de dezembro – Oficinas infantis com atividades recreativas para as crianças colocarem à mão na massa!

@parkshoppingbarigui

Shopping Curitiba

Foto: Divulgação

Tem parquinho infantil, com escorregador, brinquedos de mola e espaços para escrever cartinha para o Papai Noel. Tudo gratuito e disponível no horário de funcionamento do shopping.

O bom velhinho está presente em seu trono, no Piso L2, de segunda a quinta, das 13h às 20h; sextas e sábados, das 12h às 21h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

E para quem quiser entrar no clima da solidariedade, as tradicionais Árvores Solidárias do shopping estão montadas, com pedidos de presentes e material escolar para instituições filantrópicas da cidade.

Além da decoração, no dia 17 de dezembro, o Shopping ainda contará com diversas oficinas natalinas para os pequenos. A programação acontece aos sábados, das 14h às 18h, no Piso L2. A inscrição é gratuita deve ser feita no local, as vagas são limitadas.

@shoppingcuritiba

Jockey Plaza Shopping

Foto: Divulgação

O Natal do Jockey Plaza traz Paris como inspiração no Natal, com a Torre Eiffel, carrossel e diversas outras atrações.

O Papai Noel marca presença para um bate-papo e fotos, de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 13h às 21h.

@jockeyplazacuritiba

Shopping Pátio Batel

Foto: Divulgação

O Shopping Pátio Batel traz decoração de Natal, com músicas e aromas especiais presentes em todo os espaços.

O fantástico trono do Papai Noel, de segunda a sexta, das 15h às 21h, aos sábados e domingos, das 12h às 18h.

No piso L1, ainda será possível conferir o repertório do pianista Guima: de segunda a sábado, das 18h às 20h, aos domingos, das 16h às 18h.

A programação ainda contará com a apresentação musical lúdica e interativa da Cia Catavento. Ela ainda acontece no Átrio do piso L1 no dia 16/12 (16h, 17h30, 19h).

@patiobatel

Shopping Estação

Programação de Natal do Shopping Estação. Foto: Divulgação.

O espetáculo conta a história de uma jovem e curiosa bailarina que ficou presa dentro de um globo de neve. A trama envolve os principais personagens do circo, que a ajudam a revelar esse mistério.

As apresentações até o dia 16 de dezembro, às 19h30 e duram aproximadamente, 45 minutos. Ingressos são gratuitos, porém a área reservada possui 50 lugares sentados que podem ser garantidos no link: linktr.ee/nataldoestacao .Caso os ingressos esgotem, todos são convidados para assistirem ao espetáculo de pé.

@shopping_estacao

Shopping Cidade

Foto: Divulgação

Música ao vivo, dança e acrobacias para envolver todos na magia do Natal. As apresentações acontecem até o dia 18 de dezembro, de segunda a sexta, das 14h30 às 16h. Nos sábados domingos e feriados, às 14h, 15h, 16h30 e 18h.

Como já é tradição, o Papai Noel também estará no Shopping Cidade recebendo o carinho e as cartinhas das crianças até o dia 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 19h20; domingos, das 14h às 20h.

@shoppingcidadecuritiba

