Olha só que bacana! O Navio-Veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil, vai chegar em Paranaguá, no Litoral do Paraná, neste sábado, dia 1° de outubro, e estará aberto para visitação pública no dia 02, das 13h às 18h.

O Navio-Veleiro vem realizando desde fevereiro de 2022, a viagem em “Comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil”, marcando presença em portos nacionais e internacionais. De acordo com a Marinha, o objetivo é desenvolver a mentalidade marítima brasileira e estreitar históricos laços de amizade entre os países visitados.

O Cisne Branco tem 76 metros de comprimento, deslocamento carregado com 1.038 t, tripulação para 42 militares e propulsão a diesel e vela. A área velica é de 32 velas x 2.195 m², sendo 15 velas redondas, 10 velas latinas, 6 velas auxiliares e 1 vela de mau tempo.

Serviço

Visitação Pública ao Navio-Veleiro “Cisne Branco”

Local: Cais 215, Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP)

Endereço: Av. Portuária, S/N, Paranaguá-PR

Data: domingo, 02 de outubro

Horário: 13h às 18h

Entrada: Gratuita

Site: https://www.marinha.mil.br/navio-veleiro-cisne-branco