O Memorial de Curitiba recebe, neste domingo (27), às 19h30, o Balé de Natal que seria apresentado ao ar livre no Jardim Botânico; a mudança de local é por conta da previsão de mau tempo. O espetáculo faz parte do Jardim Encantado dos Sonhos Ademicon.

O balé encenado pelo Grupo Catavento é uma das atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 e terá esta única apresentação. A superprodução contará com personagens natalinos, repleto de surpresas e momentos lúdicos, com luzes, dança e canções. O Memorial de Curitiba fica na Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, no São Francisco (Largo da Ordem).

+ Leia mais: Veja fotos do Pinhal de Santana, novo parque ao ar livre de Curitiba

O Jardim Encantado dos Sonhos no Jardim Botânico ficará repleto de decoração e detalhes luminosos para quem quiser celebrar a época natalina com muitos registros fotográficos “instagramáveis”.

Natal Solidário do Madalosso

Outra atração que começa neste domingo é o Natal Madalosso Encantado Santa Felicidade. Pelo terceiro ano consecutivo, o Restaurante Madalosso integra o circuito de apresentações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais e neste ano, em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe.

Serão oito dias de espetáculos: 27 e 29 de novembro e 4, 5 11, 14, 18 e 19 de dezembro, sempre com três sessões por dia: 19h30, 20h20 e 21h.

Nesse período, a fachada do restaurante vai se transformar em um grande palco iluminado, com encenações e repertórios que prometem encantar o público. Além disso, para uma experiência natalina completa e diferente dos anos anteriores, esta edição contará com neve artificial, ambientes instagramáveis, cenário com luzes e cenografia de O Pequeno Príncipe.

No local, é possível admirar a decoração preparada para a data, com o príncipe e a raposa – personagens da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.

LEIA MAIS:

>> Ex-marido é suspeito de matar jovem encontrada esfaqueada em loja macônica

>> Imagens chocantes! Homem ataca músico de Curitiba com cassetete e cão

As exibições terão aproximadamente 25 minutos de duração e vão acontecer no estacionamento frontal do Restaurante, com livre acesso para os espectadores, que podem comparecer ao evento de carro e estacioná-lo no pátio dos fundos ou a pé.

Durante o mês de dezembro, parte do valor dos tradicionais rodízios do Madalosso será destinada para o Hospital Pequeno Príncipe, assim como as moedas da fonte dos desejos serão entregues para o maior hospital exclusivamente pediátrico do país.

Como forma de incentivar ainda mais a solidariedade, todas as mesas do restaurante terão um cartão-postal com tema natalino contendo um QR code que direciona às doações ao Hospital Pequeno Príncipe.