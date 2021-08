Agosto é um mês especial para a cultura e tradições populares, já que traz a celebração do Mês do Folclore Brasileiro. E nada melhor do que comemorar esse momento com as crianças no teatro, para aproveitar o momento de reabertura do setor cultural. Por isso, a Cia Voir de Teatro leva ao público do Ebanx Regina Vogue, em Curitiba, o espetáculo Brasil Afora.

A peça será encenada na quinta-feira (12), às 16h. A entrada é gratuita, mas o ingresso precisa ser adquirido >>> neste link <<<.

Na história, um divertido tabuleiro testa os conhecimentos dos jogadores sobre a cultura brasileira, de forma lúdica e educativa para os pequenos e pequenas espectadoras. As personagens Tião e Vitória exploram o jogo enquanto esperam sua refeição ficar pronta em um acampamento no qual eles estão.

Na partida entre as personagens, além de responderem às questões, Tião e Vitória têm um divertido e curioso encontro com figuras fantásticas e lendárias do folclore brasileiro, como o Boto Cor-de-Rosa, o Boi Bumbá, o Lobisomem e a Cabra Cabriola. “Por isso, a história é também uma possibilidade para o público de um mergulho na cultura nacional e de interação com esses personagens típicos”, diz o diretor do espetáculo, Max Oliveira.

A apresentação do espetáculo no Ebanx Regina Vogue acontecerá de forma presencial, com respeito a todos os protocolos de segurança e de controle contra a pandemia de covid-19. O espetáculo é realizado pela Cia Voir de Teatro, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

Garanta o ingresso

O espetáculo tem apresentação gratuita, mas todos os interessados precisam garantir a sua entrada. Após cadastro, é gerado um ingresso com um QRCode, que será enviado para o e-mail cadastrado. Este ingresso pode ser levado impresso ou apresentado na tela do celular, para ser apresentado na portaria do teatro. Os espectadores podem chegar ao local com 30 minutos de antecedência que já serão atendidos.