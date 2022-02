O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo irá continuar com o tradicional “Churrasco do Pequeno Cotolengo” no ano de 2022. O evento acontecerá no dia 6 de fevereiro, porém, em decorrência ao aumento no número de casos da Covid-19, o Churrasco estará disponível apenas na modalidade retirada no balcão.

O tradicional evento retornou às atividades no mês de setembro do ano passado, no formato retirada no balcão. Esta modalidade foi uma forma de manter o evento e também proporcionar uma maior segurança para apoiadores e Assistidos.

“Sentimos que ainda não é o momento de retornarmos com o churrasco presencial, tendo em vista o aumento do número de casos da Covid em Curitiba. Nós não tivemos nenhum óbito entre nossos Assistidos desde o início da pandemia, e queremos garantir que eles continuem seguros”, afirmou o diretor-presidente da Organização, Padre Renaldo Lopes.

A venda do churrasco está acontecendo pelo aplicativo móvel “Pequeno Cotolengo”, cujo download pode ser feito via Apple Store ou Google Play. A compra é realizada virtualmente pelo aplicativo e a retirada acontece no Pequeno Cotolengo do Paraná, presencialmente, no domingo, dia 6 de fevereiro, a partir das 11h. Os kits de churrasco serão limitados, mas podem ser garantidos pela compra antecipada via aplicativo do Pequeno Cotolengo ou presencialmente no dia.

Os preços para a compra do churrasco são: carne – R$70, risoto – R$25 e maionese por R$20. Os itens são vendidos separadamente, sendo que o cliente pode optar por um item ou por todos. O churrasco completo custa R$115 e serve até três pessoas.

No dia da retirada no churrasco, haverá estacionamento no local. O Pequeno Cotolengo fica na Rua José Gonçalves Júnior, 140, no bairro Campo Comprido.