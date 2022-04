O bairro Bacacheri, em Curitiba, tem agora um novo local de exposições de arte em Curitiba ao céu aberto. Trata-se do Parque das Esculturas – Ciências para a Vida, inaugurado em junho de 2021. No espaço, peças da premiada artista Elizabeth Titon foram escolhidas para ser exposição permanente. São esculturas em aço, uma obra de 21 peças que convidam a um passeio pela mitologia indígena Xingu.

LEIA TAMBÉM:

>> Quarta edição do Curitiba Blues Festival acontece neste próximo sábado

>> Curitiba tem festival de Chorinho pela cidade neste feriado de Tiradentes

Para a artista, a exposição, chamada de “Muirapiranga”, é uma realização. “Ela significa a realização de um sonho. Todo o artista sonha em compartilhar sua obra. O que é a obra? É criação materializada, é o pensamento que passa a existir na Terra como uma coisa que não existia antes. Existia só na cabeça do artista. Isso é a maior felicidade para o artista”, disse ela à Tribuna.

Segundo Elizabeth, a obra vem de pesquisas sobre a mitologia do Xingu, sobre as histórias indígenas. “Então, isso aqui tem um pouco dessa pesquisa. Elas são árvores, são totens que fazem parte da criação da Terra para o Xingu. As estrelas, o sol, a lua. O hospital me deu a oportunidade de estar nesse jardim permanente, para que todos possam compartilhar”, finalizou.

Parque das Esculturas

O Parque das Esculturas está localizado no terreno que vai abrigar o Pequeno Príncipe Norte. O projeto prevê a construção de um hospital de alta complexidade, de um hospital-dia, das sedes do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e da Faculdades Pequeno Príncipe, além de um jardim botânico, entre outras instalações.

Quem gosta de descobrir novos locais para passear em Curitiba vai encontrar um ambiente tranquilo, inspirador e com um parquinho infantil logo ao lado. O Parque das Esculturas funciona de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia e das 14 às 16 horas.

Não é preciso agendar a visita. No entanto, se o visitante quiser fazer um tour guiado pelo parque, é necessário fazer o agendamento com cinco dias de antecedência pelo telefone (41) 3151-3916. A visitação tem tempo máximo de duração de uma hora. Não é permitida a entrada de animais.

Sobre Elizabeth Titton

Elizabeth Titon nasceu em São Paulo, mas está em Curitiba desde 1957. Graduou-se em Administração pela UFPR e em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap). Foi diretora e membro do conselho consultivo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, criadora do Espaço Cultural “Pró-Criar” e professora do Curso Superior de Escultura da Embap.

Suas esculturas estão em diversos espaços públicos de Curitiba, Porto Alegre (RS), São Paulo, Rio de Janeiro (RJ), além da Suíça. Tem ainda peças compondo cenários de novelas e séries de televisão na Rede Globo e SBT.

Serviço

Parque das Esculturas

– Endereço: Rua Dr. Alarico Vieira de Alencar, nº 10, Bacacheri.

– Horário: de segunda a sexta das 10h às 12h e das 14 às 16h.

– É permitida a entrada de no máximo 25 pessoas por vez.

– O tempo máximo de duração da visita é de 1h

– Não é permitida a entrada de animais

– Agendamento para visita guiada somente com 5 dias de antecedência, por meio do telefone (41) 3151-3916.

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Bento e Lorenzo se encontram Pantanal Jove é picado por uma cobra Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana