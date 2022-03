Um dos mais respeitados empresários do ramo gastronômico de Curitiba comemora os primeiros 15 dias de operação da nova unidade da Cantina do Délio. Inaugurada no início do mês no Batel, um dos bairros de maior concentração de bares e restaurantes de Curitiba, a casa oferece um ambiente mais requintado com o menu enxuto, mas bem variado e saboroso.

A primeira unidade da Cantina foi inaugurada em 05/03/2006, no Hugo Lange. De lá para cá o empresário Délio Canabrava construiu a história de seu restaurante com o melhor da cozinha italiana, além de cultivar sua fama de grande anfitrião.

Após 15 anos, na mesma data, Délio Canabrava anunciou a segunda unidade do restaurante, desta vez em parceria com o empresário Raphael Zanette, outros dos nomes mais conhecidos na cidade, dono de diversos restaurantes. “A Cantina sempre foi um sucesso porque sempre prezamos por uma boa experiência do nosso cliente no restaurante, consolidando um público fiel ao longo desses anos. Agora, queremos conquistar clientes novos e garças a essa parceria com o Raphael, isso se tornou possível”, afirma o chef.

O novo restaurante fica na na Rua Teixeira Coelho, próximo ao Hospital Cruz Vermelha e vai comportar até 80 clientes. A fachada é inconfundível para quem já conhece a unidade no Itupava. “Escolhemos usar o mesmo layout, até com uma varanda semelhante, para que os nossos clientes logo reconheçam a nova unidade. Mas também aproveitamos o ambiente que já estava pronto para trazer uma identidade apropriada ao perfil do bairro Batel”, destaca o cozinheiro, que faz questão de exaltar o projeto arquitetônico. “É um projeto com a assinatura da Cláudia Pereira, uma das mais conhecidas arquitetas especializada em ambientes para restaurantes”, acrescentou.

Ao entrar no restaurante, é possível identificar essas nuances que misturam a essência do primeiro restaurante com as características do ambiente projetado para a região. “Os pratos da Boa Lembrança, as antiguidades e outros materiais que remetem à nossa origem, àquilo que o cliente encontra no Itupava, estão presentes. Mas em um ambiente pensado para atender o novo público que queremos conquistar”, reforça Délio.

O cardápio, no entanto, é o mesmo. “Essa é a essência da Cantina, independente do bairro, da região ou da cidade. Isso nunca vai mudar, pois é o que queremos oferecer aos nossos clientes”, destaca Délio.

Uma delícia

Cogumelos paris empanados e Arancini de Blumenau. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz

Fomos convidados para acompanhar o soft opening oferecido pelo empresário. Os últimos dias de “experiências” foram intensos para encontrar desde a iluminação ideal, até o protocolo dos jovens garçons.

Como entrada experimentamos o já conhecido Arancini de linguiça Blumenau, delicioso como sempre, e um surpreendente cogumelo paris empando e frito em imersão, sobre uma cama de cream cheese. De prato principal optamos por um Nhoque de Linguiça Blumenau e um Penne Alfredo com Mignon, ambos saborosíssimos.

Como acompanhamento para o primeiro prato Délio sugeriu uma proteína que sequer estava no cardápio, mas que foi a estrela da refeição: um steak de copa/lombo, um dos cortes mais gostosos do porco, com equilíbrio entre carne e gordura.

Nhoque de Linguiça Blumenau e steak de copa/lombo. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz

Movimento grande

A nova casa funcionará todos os dias, na hora do almoço e do jantar. O restaurante já está aberto, mas em regime de soft opening, passando pelas últimas adequações. A inauguração oficial foi do dia 11/03, data que marcou o início do Festival Bom Goumet, em que as duas Cantinas participarão.

“Tudo ótimo até aqui. Começamos muito bem essa parceria com o Zanette. Estamos muito felizes. O restaurante tá bombando, especialmente pelo movimento que o Festival Bom Gourmet tá trazendo”, explicou Délio à Tribuna.

A Cantina do Délio Batel fica na Rua Teixeira Coelho, 255, Próximo ao Hospital Santa Cruz. O horários de funcionamento é de segunda a sexta, das 11h às 15 e das 19h às 23h; sábados e domingos, das 11h às 16h, das 19h às 00h00.

Mais informações pelo Instagram da Cantina.