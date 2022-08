Carne defumada, petiscos, cervejas e drinks. Tudo com um toque raiz, sem frescura. Essa é a pegada do novo pub de Curitiba, o It’s BBQ Time. O bar leva a assinatura do grupo Roots, que produz as cervejas Roots e a linha de molhos e temperos It’s BBQ Time.

O estabelecimento tem por objetivo valorizar os produtores locais, que fornecem todos os insumos, e tem uma pegada rock’n’roll na trilha sonora e na decoração.

“Criamos um lugar descontraído, em que as pessoas podem ficar à vontade para comer e beber bem, de um jeito bem informal. Apostamos em parceiros locais com produções artesanais, como uma forma de diferenciar nosso cardápio. E, claro, temos uma linha incrível de cervejas, mas abrimos o leque para drinks e vinhos também”, diz Devanir Avigo Junior, sócio proprietário do Grupo Roots.

O cardápio do It’s BBQ traz opções variadas. Para começar, tábuas de frios, reunindo embutidos artesanais do dia, queijo scamorza, azeitonas, pães de fermentação natural, mix de castanhas, geleia de alho negro e geleia de cebolas com cerveja stout.

Como sugestões de destaque, o bar oferece três opções de carnes defumadas. O Brisket com batatas chips traz brisket bovino defumado por 12 horas, batatas fritas, Molho BBQ com lúpulo e Molho de morango defumado. A Costelinha BBQ com batatas chips vem com costelinha suína defumada por 12 horas, regada com molho BBQ com lúpulo. Por fim a Costela de boi é também defumada por 12 horas e servida com baguete de fermentação natural, Molho de pimenta com manga e Molho de pimenta forte.

A casa ainda oferece pizzas nos sabores Napolitana, Copa Defumada, Pulled Pork, Pepperoni e Brisket. E de sobremesa, Queijo colonial com doce de leite. Tudo é fornecido por produtores locais artesanais, como uma forma de incentivar a cadeia produtiva. Entre eles Tevez Charcutaria, Queijaria Sapori Italiani, Zappa Geleias, Barbarella Bakery, Nita Doces e La Kombi defumados.

Foto: Nicolas Trevizan / Divulgação

Bebidas, molhos e temperos

As cervejas são destaque do cardápio de bebidas do It’s BBQ Time. Toda a linha Roots estará disponível. Os clientes também vão poder escolher entre uma seleção de drinks com cerveja. Entre as opções, o Cry Baby (vodka, xarope de morango, suco de limão e cerveja Roots Blond Ale Hibisco) e a Laranja Mecânica (vodka, suco de laranja, aperol, xarope de morango e cerveja Roots Sour de Pêssego). O menu inclui também diversas sugestões de vinhos, entre espumantes, brancos e tintos.

Quem gosta de um bom churrasco vai encontrar na loja os molhos e temperos da marca It’s BBQ Time. São várias opções, como sal de parrilla com salsa criolla, sal de parrilla com chimichurri e pimenta, sal de parrilla com ervas finas, dry rub, tempero texano, flor de sal, tempero para peixe e tempero para cordeiro e outros.

Já entre os molhos, há sabores exclusivos como molho BBQ com lúpulo, molho defumado de pimenta com morango, molho de pimenta com manga e os molhos de pimentas lendas do rock. Todos os itens do cardápio de comidas e bebidas do It’s BBQ Time estarão disponíveis para delivery (Ifood).

O It’s BBQ Time tem 34 lugares e funciona de quarta-feira a sábado, das 16 às 22 horas. Fica na Av. Pres. Arthur Bernardes, 816, Portão, anexo ao bar Detroit.