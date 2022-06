Devido ao grande sucesso, o show da banda A-Ha, que passará por Curitiba, no dia 25 de julho, segunda-feira, no Estádio Athletico Paranaense, ganhou um novo lote de ingressos que já estão à venda pelo site da Livepass, a partir de R$ 270.

A turnê mundial para celebrar o aniversário de 35 anos do álbum de estreia do A-Ha, “Hunting High And Low”, lançado em 1985, chega finalmente ao Brasil em julho de 2022. Além de Curitiba, que estava com os ingressos esgotados e ganha hoje (08) uma nova carga de entradas, a banda passará ainda por Recife (13/07), Salvador (18/07), São Paulo (18 e 19/07), Rio de Janeiro (21/07) e Belo Horizonte (22/07).

Considerado um dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” e, claro, “Hunting High And Low”. Adiada por causa da pandemia, a turnê recebeu críticas entusiasmadas da imprensa e aclamação do público. Em Curitiba, o show é uma realização da Move Concerts e RW 7 Production & Entertainment.

Serviço

Quando? 25 de julho de 2022 (segunda-feira), às 21h.

Onde? Estádio Athletico Paranaense (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Quanto? Os ingressos variam de R$ 270,00 a R$ 780,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidos. Os bilhetes estão disponíveis no site Live Pass.

Classificação Etária: 18 anos desacompanhados. De 16 a 18 anos mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.