Curitiba recebe até o próximo dia 4 de abril o Jurassic Safari Experience. A atração traz para o estacionamento do Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade, o mundo dos dinossauros e toda sua grandeza. O megaevento reúne dinossauros em tamanho real, muita interatividade, diversão e ciência em um ambiente lúdico, recheado de conhecimento, experiência e aventura.

As sessões acontecem quintas, sextas, sábados e domingos, e os ingressos custam entre R$120,00 e R$210,00 (carro para até quatro ocupantes – independente da idade) e estão à venda pelo site www.jurassicsafari.com.br. A experiência completa, safari + show, tem duração de cerca de 55 minutos. Mais informações no serviço, ao final do texto.

Toda a atração acontece como em um safari, ou seja, sem a necessidade de sair do carro. Desde a chegada ao estacionamento, o visitante de JSE já terá a sensação de ter voltado no tempo. Os participantes irão percorrer em seus carros um caminho com réplicas de dinossauros em tamanho real. Ao final deste percurso, os veículos serão direcionados a um espaço em que serão estacionados em frente a uma arena para o início do show.

A apresentação contará a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro desse mundo de fantasia.

Os organizadores prometem surpreender o público com as diversas réplicas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação humana e animatronic, que irão correr pelo espaço em performances e movimentos impressionantes ao redor dos carros. Todo o conteúdo de JSE tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita.

O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. Outra novidade é que a compra de alimentos, bebidas e souvenires é feita via QR code no celular.

Ciência pura

Foto: Divulgação

O Jurassic Safari Experience se passa em um parque imaginário construído por cientistas que conseguiram recriar dinossauros de diversos períodos, como triássico, jurássico e cretáceo. Ao chegarem à arena, uma nova viagem começa. Mike, rapaz jovem e engraçado, será o guia neste mundo encantado em que enormes répteis voltam à vida e interagem com a plateia. O público verá espécies de dinos como braquiossauros, estegossauros, anquilossauro, triceratops e o temido T-Rex.

Todo o conteúdo tem supervisão de Bruno Gonçalves Augusta. Paleontólogo integrante do Laboratório de Paleontologia – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Bruno possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André (2007) e Mestrado em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade pelo Museu de Zoologia da USP (2013). Realizou doutorado no Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Instituto de Biociências da USP e é coordenador geral do Grupo CienciAção – Divulgação Científica.

Serviço:

JURASSIC SAFARI EXPERIENCE

QUANDO: Até 4 de abril de 2021

LOCAL: Estacionamento Restaurante Família Madalosso (Av. Manoel Ribas, 5.875)

HORÁRIOS:

– Quintas e Sextas – 19h e 20h30

– Sábados e Domingos – 11h30, 14h30, 17h30 e 19h

INGRESSOS: os valores variam entre R$120,00 e R$210,00 por veículo com até 4 pessoas.

Quantidade de carros – 100 (independente da idade)

VENDA ONLINE – www.jurassicsafari.com.br