O mês de fevereiro vem cheio de atrações gratuitas nos espaços culturais da Prefeitura de Curitiba. As atividades vão desde oficinas e apresentações musicais, até exibição de filmes e leitura.

O destaque da programação da Fundação Cultural de Curitiba vai para as sessões de cinema no Teatro da Vila, todas as sextas-feiras e sábados do mês, às 19h, com filmes nacionais e estrangeiros.

Na Casa Hoffmann, aulas continuadas de dança para quem sabe e não sabe dançar. As Casas da Leitura espalhadas pela cidade oferecem uma variedade de atividades como contação de histórias para todas as idades, varais de poesia, lançamentos de livros na Feira do Poeta e outras programações voltadas à literatura e leitura.

Música e Oficinas no Memorial Paranista

No Teatro Cleon Jacques, no Memorial Paranista, haverá uma sequência de shows. A primeira com a Orquestra Friorenta, nos dias 4, 5 e 6/2 (sexta, sábado e domingo), sempre às 20h. O grupo é formado por oito músicos de diferentes localidades do Brasil, e sua música reflete essa mistura cultural.

Já no final de semana seguinte, o show será do grupo Acordeom Brasileiro, e nos dias 18, 19 e 20/2 é a vez de Nati Bermúdez, cantora e flautista, com seu show Vazio Lúcido.

Ciclo de palestras em ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna, e duas oficinas: uma sobre a pintura modernista e outra sobre o movimento nas esculturas de Victor Brecheret completam a programação do Memorial Paranista em fevereiro.

A Fundação Cultural alerta que os espaços cumprem rigorosamente os protocolos sanitários de prevenção à transmissão de doenças respiratórias, portanto é obrigatório o uso de máscaras e a ocupação limitada ao decreto municipal vigente, atualmente abaixo de 70% da capacidade de cada local. Quem estiver com sintomas respiratórios não deve comparecer aos eventos.

