Com uma programação variada, os espaços culturais da Prefeitura de Curitiba têm neste final de semana atrações gratuitas que vão desde shows de acordeon até contações de história e filmes no Teatro da Vila, na CIC. No Memorial Paranista vai ter uma conversa mediada sobre a vida e obra do escultor João Turin.

Sexta-feira, 11

Mais uma edição de Histórias na Telinha abre a programação na sexta-feira (11). A atração consiste na exibição de vídeos para todas as idades, e acontece de segunda a sexta das 8h30 às 12h e depois das 13h às 17h30, na Casa da Leitura Dario Velloso.

Mais tarde, às 19h, terá a exibição de Pacarrete no Teatro da Vila (ingressos grátis na bilheteria do teatro 30 minutos antes da sessão). O filme conta a história de uma bailarina idosa, considerada louca, que vive na cidade de Russas, no interior do Ceará, e que quer fazer uma apresentação de dança em ocasião dos 200 anos da cidade.

Fechando a programação do dia, o grupo Acordeom Brasileiro Trio se apresenta no teatro do Memorial Paranista, o Cleon Jacques, às 20h (a entrada é gratuita com inscrição pelo portal Sympla). O grupo demonstra a diversidade no uso do acordeon na música brasileira, e como ele é incorporado em diversos ritmos, como xote, milonga, baião, valsa, frevo e chamamé.

Sábado, 12

Na telona do Teatro da Vila será exibido Druk – Mais uma Rodada, estrelando Mads Mikkelsen. O longa, que foi vencedor do Oscar de melhor filme internacional no ano passado, conta a história de um grupo de professores de ensino médio que tentam testar uma hipótese peculiar: será que consumir uma certa quantidade de álcool por dia melhoraria suas vidas pessoais e profissionais?

Domingo, 13

No dia 13 (domingo), haverá a mediação João Turin – A modernidade nos olhos do escultor, às 10h30 e 14h30 (a entrada é gratuita com inscrição pelo portal Sympla).

O encontro consistirá de uma visita ao complexo cultural do Memorial Paranista, oferecendo ao público a possibilidade de conhecer o local por meio de uma conversa mediada com Felipe Valente Zem. O passeio incluirá uma visita à exposição e à biografia do escultor paranaense João Turin, ao Jardim das Esculturas, e ao Ateliê de Esculturas, além da exibição do documentário A Pietá de João Turin.

A programação do final de semana se encerra às 20h, também no Memorial Paranista, com a última apresentação do Acordeon Brasileiro no Teatro Cleon Jacques.

Já no Memorial de Curitiba (aberto da terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13 às 18h), estarão as exposições Debret 1822 – Independência do Brasil e Curitiba -Tempo e Memória.

DIAS 11, 12 E 13 (SEX, SÁB e DOM)

20h

ACORDEOM BRASILEIRO

Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Vagas: 60 ingressos

Classificação Livre



DIA 11 (SEXTA)

8h30 à 12h – 13h às 17h30

HISTÓRIAS NA TELINHA

Classificação: Livre

Casa da Leitura Dario Vellozo (Av. Paraná, 3600 – Lj. 23 – Bacacheri)

19h

PACARRETE

Classificação: 12 anos

(BR, 2019, 97 min) Direção de Allan Deberton

Cinema do Teatro da Vila ( Rua David Xavier, 541 – CIC)

DIA 12 (SÁB)



15h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Classificação: a partir de 5 anos

Casa da Leitura Hilda Hilst (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru)



15h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Classificação: a partir de 5 anos

Casa da Leitura Manoel Carlos Karam (Rua Batista Ganz, 453 – Santo Inácio)

15h

TARDE DE HISTÓRIAS NA BUENO

Classificação: a partir de 5 anos

Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. Rep. Argentina, 3430 – Água Verde)

19h

DRUK: MAIS UMA RODADA

Classificação: 16 anos

(DNK, 2020, 117 min) Direção de Thomas Vinterberg

Cinema do Teatro da Vila ( Rua David Xavier, 541 – CIC)



DIA 13 (DOM) – 10h30 e 14h30

MEDIAÇÃO: JOÃO TURIN: A MODERNIDADE NOS OLHOS DO ESCULTOR

Ministrante: Felipe Valente Zem

A partir de 14 anos

Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Vagas: 30

EXPOSIÇÕES



(De terça a sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 18h e Sábado e domingo, 12h às 18h)

NATURA IN DATA

NOITE CIBORGUE

REENCONTROS EM 22

O CORPO DA LINHA DA BORDA

Portão Cultural

Avenida República Argentina, 3430 – Portão



(De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h)

IMPRESSÕES

IMPRESSÕES REFLETIDAS

Solar do Barão – Museu da Gravura

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

(De terça-feira a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 18h.)

BEIJA-ME

ÁLBUM DO ZEQUINHA

Solar do Barão- Gibiteca

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

(De terça a sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 18h e Sábado e domingo, 12h às 18h)

HORIZONTES

Solar do Barão – Museu de Fotografia

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro