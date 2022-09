Após o feriadão, o fim de semana em Curitiba terá atrações de esporte e lazer por toda a cidade, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. A programação começa sábado (10) pela manhã. Das 9h às 13h, o programa Lazer na Rua XV se estende por parte do calçadão, no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. O programa faz da rua um espaço para o lazer com a oferta de atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades.

Foto: Hully Paiva/SMCS

Lazer no Bairro

O programa Lazer no Bairro chega à Regional Boqueirão no sábado, das 8h às 17h. O Centro de Esporte e Lazer (CEL) do Xaxim/Vereador João Derosso (Rua Ana Lopos Canet, 4) estará aberto para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo, voleibol.

Floorball

Também no sábado, o Centro de Iniciação ao Esporte do Cajuru (Rua Rivadavia Fonseca Macedo, 510 – Cajuru) vai receber o Campeonato de Floorball destinado a alunos inscritos nos diversos polos de treinamento da modalidade na região de Curitiba. As disputas começam às 9h.

O Floorball é um esporte que mistura hockey com futsal. Diferentemente do hockey, que é jogado sobre o gelo ou a grama, é praticado em quadras e utiliza bolas em vez de discos. Na modalidade também não são permitidas trombadas entre os jogadores.

Domingo tem skate

Foto: Divulgação/SMCS

A partir das 8h, a pista de skate Wenceslau Braz (Av. Pres. Wenceslau Braz, 2.320 – Guaíra) recebe o Campeonato de Skate Amador AmazingAM. Objetivo é descobrir novos talentos do skateboarding, facilitar o acesso à cultura, música e ao esporte, além de fortalecer amizades e aprendizados.

Lazer no Largo e nos parques

Foto: Divulgação/SMCS

Também no domingo, atividades recreativas acontecem nas Arcadas do São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem. As atividades serão das 9h às 13h, para todas as idades, e terão orientação dos profissionais da Smelj.

À tarde, das 14h às 17h30, a diversão será em seis pontos da Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e na Praça Afonso Botelho.

No Parque Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. Já no Passeio Público as atividades acontecem em frente ao Coreto Digital.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas entre outras atividades.