Quem precisou se adaptar ao ensino online durante a pandemia da covid-19, seja na universidade ou na escola dos filhos, está aproveitando essa modalidade também para novas descobertas. Um levantamento da Edx, plataforma que oferece cursos à distância de universidades renomadas como Harvard e MIT, constatou os quatro principais motivos para a procura por cursos online de ensino superior.

Entre os entrevistados, 38% contam que buscaram a formação por ter tempo livre e pela vontade de aprender algo novo. Ainda de acordo com a pesquisa do Edx, 25% procuraram aperfeiçoamento para melhorar o currículo, 16% por ter preferência por cursos online e 11,4% por conta de uma demissão recente.

Os temas dos cursos são os mais diversos, mas aqueles que têm relação direta com o mercado de trabalho são os mais procurados. Na nova edição do projeto Trilha Digital, promovido pelo Instituto das Cidades Inteligentes em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP-PR), são 14 opções de palestras online e gratuitas com o objetivo de auxiliar na capacitação e inclusão profissional.

O gestor de Ação e Responsabilidade Social do Instituto, Ozires de Oliveira, destaca que a adaptação dos cursos para o ambiente online em 2020 permitiu que ainda mais pessoas pudessem ser atingidas. “Tivemos uma participação muito positiva do público. Com as atividades promovidas em 2020, emitimos mais de 550 certificados e alcançamos mais de 10.500 pessoas. Esperamos que nessa nova fase tenhamos ainda mais conquistas”, salienta Ozires.

A primeira palestra deste ano será sobre Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Além disso, motivada justamente pelo aumento das aulas online, será realizada uma formação sobre como estudar no formato EAD. Os desafios do profissional do futuro, introdução ao gerenciamento de projetos, UX e UI Design e fundamentos da gestão da qualidade também são temas dos próximos aperfeiçoamentos.

As aulas são gravadas e disponibilizadas quinzenalmente no Facebook da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP-PR) e no canal do Youtube do ICI. Os cursos começam no mês de março e terminam em agosto. Para este ano, a novidade é a participação de palestrantes externos ao ICI, com uma nova visão sobre os temas discutidos.

Programação:

02/03/2021 – Cidades inteligentes e sustentáveis

16/03/2021 – Como estudar em EAD

30/03/2021 – Agilidade no Aprendizado – Learning Agility

13/04/2021 – No que consiste uma manutenção preventiva em seu computador

27/04/2021 – Os desafios do profissional do futuro

11/05/2021 – Games – Como se organiza o mercado de trabalho de games

25/05/2021 – Introdução ao gerenciamento de projetos

08/06/2021 – Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe utilizando a tecnologia

22/06/2021 – UX e UI Design – Para interface digital

06/07/2021 – A importância da comunicação nas relações de trabalho

20/07/2021 – Fundamentos da gestão de qualidade

03/08/2021 – Introdução Metodologia Ágil: Kanban e Scrum – Conceitos Básicos

17/08/2021 – Ação social e a motivação pessoal

31/08/2021 – A importância da diversidade no ambiente de trabalho