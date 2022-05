Uma das datas mais concorridas do calendário gastronômico brasileiro, o Dia das Mães pede um almoço de qualidade e saboroso. Por isso, o Bom Gourmet preparou um roteiro completo, com opções para todos os gostos, de menu exclusivo a buffet completo.

Para o nosso roteiro de onde comer no dia das mães em Curitiba, também selecionamos estabelecimentos que vão atender em modo presencial, take away e delivery nesta data.

Confira e faça a sua escolha!

Antonina 336

Pratos servidos pelo Antonina 336. Foto: Divulgação/Antonina 336

O chef Rafael Krieger selecionou duas sugestões de menus para o Dia das Mães, que incluem couvert, petisco, prato principal, guarnição e sobremesa com as principais especialidades da casa. A primeira sugestão é composta por polvo ao vinagrete, petiscos de bolinho de siri e maionese de wasabi, moqueca de peixe e camarão, arroz branco, farofinha de cebola e castanha de caju, banana grelhada e mousse de maracujá brulée. Na segunda sugestão, a entrada é pupunha na brasa, seguida de um petisco de camarão com alho e azeite, barreado, arroz branco, vinagrete de banana, farinha de mandioca e uma deliciosa banana à milanesa com sorvete de cravo e canela e caramelo de cachaça como sobremesa. Os menus especiais custam, respectivamente, R$99 e R$109.

Na Rua Conselheiro Carrão, 336, Juvevê – @antonina336_

Boi and Beer

Boi and Beer. Foto: Divulgação

Para quem quiser curtir a data em casa, o cardápio exclusivo para take away da Boi and Beer é o Beef Wellington (foto), que vem acompanhado de arroz piamontese trufado e legumes assados com crocante de pão. O valor é de R$ 321,90 e serve de 4 a 5 pessoas. Somente o assado sai por R$ 249,99. As encomendas são limitadas e devem ser feitas até sexta-feira (06) exclusivamente pelo WhatsApp (41) 98864-3302. A retirada é no próprio domingo, a partir das 11h. Além disso, a casa fica aberta ao público no domingo e também é opção de onde comer no Dia das Mães em Curitiba.

Na Rua Marcelino Champagnat, 779, Mercês, e na Rua Bom Jesus, 478, Cabral. @boiandbeer

Brunch no Mornings

No domingo de Dia das Mães, o vinho rosé estará por R$ 50 a garrafa. Foto: Divulgação

Torradas, tapiocas, waffles, cumbucas e smoothies estão entre as opções de brunch do Mornings, que serve itens de café da manhã o dia todo, das 8h às 19:00. Todos os preparos são veganos e feitos com receita especial da casa. Destaque para o grãomelete grão-de-bico recheado com requeijão de castanhas e cogumelos (R$ 26) e o Cereal Killer (cumbuca com leite vegetal, granola, banana fresca, cacau nibs, goji berry, lascas de coco e melado), que custa R$ 22. Para celebrar o Dia das Mães, no dia, nas duas unidades do Mornings (Batel e Cabral), a garrafa de Miolo Rosé será vendida por R$ 50.

Na Rua Coronel Dulcídio, 544, Batel, e na Av. Paraná, 265, Cabral. @morningsbrasil

Bosco Eventos

Bosco Eventos. Foto: Divulgação.

O restaurante do espaço de eventos também é mais uma opção de onde comer no Dia das Mães em Curitiba. Ao preço único de R$89,90 por pessoa é possível saborear diversas opções de pratos. Eles serão divididos por estações, servidos em buffet, com opções de antepastos, quentes e sobremesas. Caponata, tomates assados com raspas de siciliano, peras cozidas no vinho de colheita tardia, camarão na moranga, bacalhau gratin, carneiro ao molho de vinho branco e ravioli de queijo brie são algumas das delícias do menu. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99781-9211.

Na Av. Três Marias, 274, São Braz. @boscoeventos

Bourbon Curitiba Convention Hotel

Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação.

O Tom (foto), restaurante do tradicional hotel do centro de Curitiba, terá cardápio, decoração e programação musical especiais para o dia das mães. O serviço de buffet (R$ 115 por pessoa e 50% de desconto para crianças de 6 a 11 anos) inclui entradas, ilha de pratos quentes e de sobremesa. Terrine de aspargos frescos, opções variadas de pães, queijos e frios, penne com lascas de bacalhau, mignon com creme de queijo brie, panacota de doce de leite e pudim de pistache são alguns dos pratos que compõem o cardápio do Bourbon para o almoço neste domingo de Dia das Mães. Reservas podem ser feitas pelo telefone: (41) 3221 4600.

Na Rua Cândido Lopes, 102, Centro. @bourboncuritiba

Brød Bakery

Uma das cestas servidas pela Brod Bakery.. Foto: Divulgação/Brod Bakery.

A Brød Bakery preparou um brunch especial para celebrar o Dia das Mães. Para garantir uma mesa no Brunch é necessário chegar cedo, pois o acesso à Brød será por ordem de chegada. Sai por R$159 por pessoa. Além disso, a padaria preparou diversas opções de cestas como opções de presentes. A sugestão Aurora Borealis (R$289) – que recorda o fenômeno observado nos céus noturnos nas regiões polares – contempla quatro itens e dez produtos. Além do arranjo floral, a cesta entrega macarons; mix de castanhas e vinho Freixenet Italian Rosé 750 ml. As cestas, por sua vez, estão disponíveis para encomendas pelo telefone ou whatsapp (41) 3077-7270.

Na Rua Padre Ladislau Kula, 800, Santo Inácio. @brodbakerycuritiba

Cocina

Preparo de tornedor de mignon com risoto milanês do Cocina. Foto: Guilherme Grandi/Gazeta do Povo.

Inspirado nas terrazas espanholas bem convidativas para os dias ensolarados, o recém-inaugurado Cocina abrirá especialmente neste domingo (8) para o almoço do Dia das Mães com um cardápio preparado pelo chef Vini Felizardo (ex-OX Room Steakhouse). Serão dois menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 99 cada. Nas entradas, as opções são a brusqueta de fermentação natural com burrata, presunto Parma e mel trufado ou a croqueta de pupunha e mostarda. Já de principais, o tornedor de mignon com risoto milanês (foto acima) ou o tortelli de abóbora com creme de parmesão. E as sobremesas serão de pavlova refrescante de frutas amarelas com crocante de maracujá ou a torta trufada de chocolate. A partir das 12h no complexo Villa Preview.

Av. Nossa Senhora da Luz, 75, Seminário. @nossacocina

Coin

Preparo do Coin para o dia das mães. Foto: Murilo Ruocco/divulgação.

O restaurante tocado pelo chef Ivan Lopes terá uma sugestão especial para o Dia das Mães: um T-Bone de Cordeiro com creme de milho e mostarda (R$75). O corte nobre, bastante apreciado por amantes da boa gastronomia, tem sugestão de harmonização com um drink especialíssimo, batizado como Jardim Secreto (R$34). O cardápio tradicional também estará à disposição. Reservas pelo telefone (41) 3503-8000.

Na Rua Mauá, 110, Alto da Glória. @coinporivanlopes

Curry Pasta

O Curry Pasta terá um menu especial neste domingo. Composto por entrada, prato principal e sobremesa, sai por R$95 por pessoa. Como entrada o cliente pode escolher Polenta cremosa com ossobuco ou Ravioli de pêra com molho de queijo grana e crocante de especiarias. Como prato principal, Mignon grelhado, molho de mostarda dijon e risoto de curry defumado e queijo grana ou Camarões grelhados, fettuccine ao molho de alho poró e capim limão ou ainda Fettuccine katmandu, mix de pimentões, cebola roxa e molho tandori. A sobremesa será Sorvete de queijo grana, calda de goiaba com especiarias e caramelo de manjericão. Reservas 41 99997-2053.

Na Av. Manoel Ribas, 750, Mercês. @curry.pasta

Emy by Kazuo

Preparo de Shiso Crispy Leaves. Foto: Marcelo Krelling/divulgação.

O restaurante do chef Kazuo Harada oferece um menu especial para comemorar a data. O menu especial (R$295 por pessoa) servirá como entrada o sunomono, a salada de pepino japonesa, e o Crispy Shiso Leaves, um tempura de shiso servido com cremoso de limão e ovas de peixe voador com salmão. Na sequência, o Chargio Vietnamita, um rolinho com folha de arroz, porco, cogumelo asiático, pimenta, alface e ervas com molho cítrico. Para o prato principal, o Shake Misoyaki, um salmão maturado grelhado, brócolis, batata e molho miso. E para finalizar, a sobremesa fica por conta do bolo de chocolate japonês, o Omatsuri Cake. O presente especial da casa para as mães será uma taça de espumante para acompanhar o menu. Reservas pelo WhatsApp (41) 99149-6447.

No Shopping Pátio Batel, na Av. do Batel, 1868. @emyrestaurant

Ernesto Ristorante

Foto: Ernesto Ristorante/Divulgacção.

O Ernesto Ristorante, comandado pelo chef Dudu Sperandio, é outra opção de onde comer no Dia das Mães em Curitiba. A casa vai promover um almoço especial com sete preparos exclusivos pelo preço fixo de R$ 105 por pessoa no dia das mães. A grande estrela do almoço será o Maccheroni no Grana Padano (foto). Para acompanhar, os clientes poderão optar pela costela assada em baixa temperatura ou entrecot. À mesa, chegarão ainda porções de polenta frita com molho de tomate levemente picante e parmesão, bruschetta com tomate e muçarela, maionese trufada e mix de folhas com molho de mel e mostarda. Já para finalizar o almoço especial de dia das mães, o restaurante servirá o clássico pudim de leite condensado da vovó como sobremesa. Reservas pelo telefone (41) 4141-5477.

Na Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês. @ernesto.risto

Familia Madalosso

Foto: Divulgação/ Madalosso.

O tradicional restaurante italiano que é a cara dos almoços de domingo fará uma ação especial no dia das mães em prol do Hospital Pequeno Príncipe. Uma sobremesa (foto) que será servida no almoço terá 100% da renda revertida à instituição. Para animar o dia, será apresentado um pocket show das irmãs ex-participantes do The Voice Kids, Larissa e Isabela. O restaurante terá, ainda, um espaço instagramável e distribuição de um batom da linha Make B, para as mães (uma parceria com O Boticário).

Na Av. Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade. @familiamadalosso

Grand Mercure Curitiba Rayon

Foto: Divulgação.

O chef Juliano Dias criou um cardápio especial para a data no restaurante do hotel, o Garbo, ao preço único de R$ 179 por pessoa. Tábua de frios e queijos, salmão defumado com folhas, tabule com cuscuz de farinha de milho, escalope de alcatra grelhado ao molho de vinho, peixe com crosta de castanha com batata assada ao molho de alcaparras e frango recheado com ricota e parma são algumas das opções. Reservas pelo telefone 41 3532-0150.

Na Rua Visconde de Nácar, 1424, Centro. @grandmercurecuritiba

Lellis Trattoria

Preparo do Lellis Trattoria para o dia das mães. Foto: Priscilla Fiedler/divulgação.

Neste Dia das Mães, o restaurante traz com o Raviolone della Mamma, uma massa verde preparada com espinafre e recheio adocicado de batata doce ao molho alla creme com uvas passas. Em formato de coração, a massa tem como acompanhamento um filé mignon ao molho de mostarda francesa. Sai por R$195,50 e serve duas pessoas. O restaurante não trabalha com reservas para datas comemorativas, portanto o acesso ao estabelecimento será realizado por ordem de chegada.

Na Rua Gonçalves Dias, 51, Batel. @lellistrattoria_curitiba

L’Épicerie

Foto: Lepicerie/Divulgação

O menu Traiteur do L’Épicerie é elaborado para ser finalizado e aquecido em casa, seguindo um passo-a-passo enviado pelo restaurante. Com opções diversas, mescla clássicos da culinária francesa com pratos internacionais. Os pedidos podem ser realizados até sexta-feira (06) e retirados no restaurante no domingo. Entre as opções de entrada está o Vol-au-vent de camarão (R$82 para duas pessoas ou R$160 para 4). Para o prato principal, Camarão ao forno (R$160 para 2 pessoas ou R$314 para 4) ou Rosbife Paris ( R$130 para 2 pessoas ou R$256 para 4). Como sobremesa opção de sobremesa, Moelleux ao Chocolat, com calda de chocolate. (R$72 / 4 fatias). O bistrô também estará com o salão aberto no domingo, com um menu especial por R$160. Será possível escolher entre duas entradas. Como prato principal, entre as opções estão o Tournedos de mignon ao molho roquefort ou salmão grelhado ao azeite de ervas (foto). As reservas podem ser feitas pelo Whatsapp 41 9 9698 6390.

Na Rua Fernando Simas, 340, Bigorrilho. @lepiceriecuritiba

Mangôo

Foto: Mangoo/Divulgação.

O Mangôo vai se adiantar nas comemorações de Dia das Mães. O restaurante funcionará no sábado para almoço, das 11h30 às 15h e, para o jantar, das 19h às 23h. O público poderá optar pelo cardápio normal ou pelo menu especial de dia das mães nos dois dias. No domingo, a casa também abre, mas funciona exclusivamente para o almoço, das 11h30 às 15h, apenas com o cardápio temático. O menu de dia das mães, com entrada, prato principal e sobremesa, sai por R$159 por pessoa (sem bebidas e taxa de serviço). Como entrada, é possível escolher, por exemplo, o Stake Tartare. O prato principal pode ser um Mignon com ravióli de burrata, ou Lasanha de cogumelos e fonduta de grana padano ou, ainda, o Fettucine nero com frutos do mar e bottarga (foto). Adoçando a refeição, a pedida é uma Sttracciatela (doce à base de queijo) com compota de morango com cassis e crumble de nozes. É necessário reservar antecipadamente pelo telefone (41) 99255-1500.

Na Rua Visconde do Rio Branco, 948, Mercês – @mangoocwb

Marcondes Cozinha Autoral

Foto: Marcondes Cozinha Autoral/Divulgação.

A casa, que trabalhará tanto com o cardápio à la carte quanto o menu confiança, é outra opção interessante de onde comer no Dia das Mães em Curitiba. Os chefs Roberto Rei e Otávio Gulini se unem para criar variadas pedidas, apresentadas em cinco etapas (R$199), sete (R$ 285) ou nove (R$349). O cardápio à la carte foi renovado recentemente. Como entrada, um prato especial é o Fagotinni de beterraba recheado com mascarpone, ervas e prosciotto, ao molho beurre blanc (R$52, com quatro unidades). Para os principais, o Socarrat de Polvo (foto) tem o saboroso fruto do mar grelhado com aioli de limão e arroz bomba caramelizado (R$116). Já o Ossobuco da casa, cozido por 16 horas, é apresentado no molho de cozimento com gnocchi de batata e vinagrete (R$98). Reservas pelo WhatsApp (41) 3205-4982.

Na Rua Recife, 220, Cabral. @marcondesrestaurante

Mercadoteca

Prato do Olivença servido neste dia das mães.| Foto: Leo Karam/divulgação.

O complexo gastronômico do Mossunguê terá uma programação especial neste domingo (8), com preparos diferenciados em algumas das suas operações. Na Trovatta Trattoria, o chef Armando Fuoco vai preparar o risoto parmegiano com burrata e salsa de trufa (R$ 68, individual). Já no Olivença Cozinha Ibérica, a chef Marcia Borges vai servir o bacalhau com crosta de purê de batatas gratinado com queijo Grana Padano, acompanhado de legumes grelhados e purê de espinafre (R$ 219, para 2 pessoas). E a Coldtone terá o bolo Strawberry Ice Cream de sobremesa, com chocolate e morango combinados com o sorvete.

Na Rua Paulo Gorski, 1309, Mossunguê. @mercadoteca

Mercatu Juvevê

A torta-pizza é inspirada em uma receita de família dos sócios da casa. Foto: Roberto Massignan Neto/divulgação.

Para fugir das longas filas na hora do almoço de domingo (8), a Mercatu Juvevê propõe aos filhos levarem as mamães para jantar, com a distribuição de brindes especiais a elas. Um deles é a sobremesa, uma pizza inspirada na Torta Belga que a avó de um dos sócios preparava em casa em comemorações especiais. É uma pizza individual de massa de chocolate bem leve com cobertura de creme belga aerado, morangos frescos cortados na hora e polvilhados com raspas de chocolate ao leite. As mães ganham, ainda, uma taça de vinho tinto especial selecionado para a comemoração.

Na Rua Alberto Bolliger, 288, Juvevê. @MercatuJuveve

Mezmiz

Foto: Mezmiz/Divulgação.

A chef Vaneska Berçani montou uma opção de almoço que serve até 4 pessoas (foto) e estará disponível no sábado e domingo, para take away ou delivery. O kit inclui como entradas 4 esfihas de carne, 4 quibes fritos pequenos, 4 bolinhos de falafel, pastas (coalhada seca, homus, baba ganoush), pães sírios e torradas. Para o prato principal: salada fatuche, arroz com lentilhas e cebolas fritas e bandeja de quibe assado com nozes. Acompanha ainda ninhos diversos de doces árabes. O valor é R$ 220 e as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99209-4936. Para quem preferir, o salão do restaurante também estará aberto com o cardápio completo.

Na Rua Brasílio Itiberê, 4.412, Água Verde. @mezmiz_br

Ópera de Bambu

O Ópera de Bambu é mais uma opção de onde comer no dia das mães em Curitiba. Neste domingo, o restaurante abre suas portas para um almoço inspirado nas raízes italianas da família que o conduz. O cardápio terá preço fixo de R$70 por pessoa, com entradas e buffet. Como entrada, polenta frita e miúdos de frango. Já no buffet, saladas, polenta branca e amarela, polenta brustolada, molhos de bacalhau, codorna, rabada e frango. Reservas pelo telefone 41 3018-8468.

Na Rua Nestor Victor, 434, Água Verde. @operadebambu

OX Room Steakhouse

Conhecida por servir preparos de carne, a steakhouse terá um prato de camarões ao molho Alfredo e pupunha. Foto: Munir Bucair/divulgação.

A casa de carnes do bairro do Batel fará um preparo diferente do habitual local neste Dia das Mães: Camarões ao Thermidor. É um prato que leva camarões grandes (da espécie Pitu) ao molho Alfredo de queijos e palmito pupunha preparado no azeite com ervas aromáticas. Depois, o preparo é gratinado e servido na casca do vegetal. Para acompanhar, uma seleção de três sobremesas no formato degustação: brownie de chocolate assado na hora com sorvete artesanal de creme, cheesecake de frutas vermelhas e o famoso Pecado de Chocolate (recheado com caramelo salgado, ganache e coulis de frutas vermelhas). O menu será servido no almoço e no jantar deste domingo, a partir das 11h45.

Na Al. Dom Pedro II, 390, Batel. @oxroom_steakhouse

Passaúna Restaurante

Preparo do Passaúna para o dia das mães.| Cauby Ross/divulgação.

O Passaúna Restaurante terá horário especial no domingo, abrindo das 11h às 16h. Um dos destaques do restaurante é o buffet de feijoada (R$69,90 por pessoa), servida ao estilo carioca, com todas as carnes e acompanhamentos separados em panelas de barro diferentes. Entre as novidades, há pedidas como o Salmão Kale, servido ao molho de maracujá, com batata sauté e arroz (R$139) e o Contrafilé Kai, acompanhado de arroz e cogumelos à provençal (R$129 para duas pessoas). Reservas 41 99134-3044.

Na Rua Ângelo Marqueto, 2538, Augusta @passauna_restaurante

Pobre Juan

Preparo de camarões do Pobre Juan.Foto: Divulgação/Pobre Juan.

O restaurante vai oferecer às mães um coquetel preparado pelo chef do bar Beto Pacheco, exclusivamente para esse dia. São duas opções: o Sensação – composto por rosato ramazzotti, suco de morango, limão Taiti, tônica, espuma de gengibre, morangos, cereja e sementes de pimenta rosa. Já o drink, Green App contém lillet, xarope de maçã verde, limão Taiti, espuma de gengibre, folhas de hortelã e uvas verdes ,finalizando com raspas de limão Taiti. O cardápio conta, por exemplo, com itens como o bife de ancho Wagyu A5, produzido no Japão, e os Camarões na Brasa, grelhados na parrilla, com molho cítrico de limão siciliano e servidos juntamente ao Risoto a Provençal e tomates assados. Reservas (41) 3020-3670.

No Shopping Pátio Batel, Av. do Batel, 1868. @restaurantepobrejuan

Prestinaria

Foto: Prestinaria/Divulgação.

A Prestinaria preparou um cardápio exclusivo com sobremesas sob encomenda elaboradas de forma artesanal. Os grandes destaques do menu são o delicioso Paris Bret, bolo à base de massa choux, creme de avelãs com chocolate branco caramelizado, ganache de chocolate 70% e lascas de amêndoas; e a tradicional Micheline (foto), verrine rústica preparada com pão de ló sem glúten, creme divino e geleia de morango, finalizado com merengue italiano tostado, suspiros e morangos. Os pedidos são limitados e podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp, no número (41) 98718-2243, até o dia 04 de maio ou de acordo com a disponibilidade dos itens. A retirada das sobremesas deve ser feita no sábado (07) e domingo (08) na unidade do Bigorrilho.

Na Rua Euclides da Cunha, 699 C, Bigorrilho. @prestinaria

Quintal do Porco

Costelinha suína do Quintal do Porco. Foto: Ale Carnieri/divulgação.

Os chefs Eva dos Santos e Dudu Poerner prepararam um menu especial para o almoço do Dia das Mães neste domingo (8). São servidos pratos como a croquete de presunto com maionese de limão e picles de maçã verde; costelinha de porco assada servida com curau, quiabinho tostato, vinagrete de milho tostado na brasa com pimenta de cheiro; pão de torresminho com banha de porco; dadinhos de panceta com chuntey de abacaxi e picles de cebola; tartar de porco moura com pururuca e outros pratos.

Na Av. Manoel Ribas, 540, Mercês. @quintaldoporcorestaurante

Qoya Hotel

O Qoya, novo hotel de luxo de Curitiba, faz o primeiro Dia das Mães com um brunch no Restaurante Koré. O menu preparado pelo chef Jaime Spazzini conta com 21 pratos, com base nos itens que o restaurante e o bar oferecem regularmente. Entre os pratos do brunch estão desde bolinhos, sanduíches e pizza de fermentação natural a pratos como o Congrio com creme de feijão e coalhada, o Cordeiro braseado com polenta branca e queijo comté e a Massa fresca recheada com abóbora com sálvia e pinoli. Adultos R$280, crianças entre 7 e 12 anos R$140. Reservas (41) 3340-4000.

Av. Sete de Setembro, 4211, Batel. @qoyahotelcuritiba

Radisson Hotel

Destaque do Radisson para o dia das mães. Foto: Divulgação/Radisson Hotel.

O almoço das Mães no Radisson terá buffet com variadas opções de saladas, pratos quentes e sobremesas. Destaque para as massas, o mignon grelhado no molho de mostarda ancienne e o peixe assado no molho cítrico e alcaparra, além de nove opções de sobremesa. O almoço será embalado pela dupla de voz, violão e flauta Clovis e Simone, com MPB e música internacional. Sai por R$95. Reservas (41) 3351-2222.

Na Av. Sete de Setembro, 5190, Batel. @radissonhotelcuritiba

Restaurante Gianttura

Foto: | Restaurante Gianttura/Divulgação.

O chef Hermes Custódio elaborou um cardápio especial para o fim de semana do dia das mães (sexta, sábado e domingo). A sequência com entrada, prato principal e sobremesa será servida a R$ 95 por pessoa nos três dias. O cardápio tem entre as opções de entrada Panceta pururuca com camarões e chutney de abacaxi (foto) ou Folhado de burrata com tomate cereja confit e rúcula. Para o prato principal, Vero mignon a parmegiana com tagliatelle na manteiga de sálvia ou Peixe branco ao molho beurre blanc e risoto de limão siciliano. As opções de sobremesa são Mousse de chocolate com sorbet de manga ou Coulis de morango ao vinho do porto e sorbet de manjericão ou Pudim artesanal de leite. O cardápio normal da casa também estará disponível. Reservas pelo telefone 41 98744-7557.

No Largo Pedro Deconto, 295, Bigorrilho. @gianttura_ristorante

Restaurantes Victor

Foto: Restaurante do Victor/Divulgação

A rede preparou um Cartão-Presente para que as mães possam aproveitar além do domingo, dia 8. Os cartões possuem valores de R$ 50, R$ 100, R$ 150 e R$ 200. Entre as sugestões que as mães terão acesso, estão os tradicionais Linguado da Mamma (foto) ou Linguado da Nonna e os especiais Camarões de Portugal, Strogonoff de Camarão ou a Paella Premium. Os cartões podem ser comprados no Bar do Victor (São Lourenço), na Praça do Victor (Praça da Espanha) ou solicitado pelo WhatsApp –- (41) 99708-0672 (Praça do Victor) ou (41) 99684-0509 (Bar do Victor) –- para entrega por motoboy (inclui taxa). No dia 8, ambas as casas trabalharão com reservas para às 12h e 14h, que podem ser feitas também via WhatsApp ou pelo site. @restaurantesvictor

The Weknd

Gastrobar terá open de churrasco. Foto: Nakayana Teixeira/divulgação.

No domingo, o bar vai oferecer um Open de churrasco e chope para os clientes aproveitarem à vontade enquanto curtem os shows do dia. O open será servido das 15h às 18h, com o preço fixo de R$30 (feminino) e R$50 (masculino). Como trilha sonora, Lucas Costta interpretando grandes sucessos do sertanejo. Depois, Samba dos Amigos.

Na Av. Nossa Senhora da Penha, 148, Cristo Rei. @thewekndcwb