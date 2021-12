A temporada de caranguejo 2021/2022 chegou! No dia 1º de dezembro terminou o período do defeso e ficou liberado, em todo o estado do Paraná, a captura do animal. Assim, diversos restaurantes de Curitiba incluem o crustáceo em rodízios especiais e até no delivery.

A espécie nativa do estado é o caranguejo-uçá. A captura é permitida até o dia 14 de março e precisa ser artesanal, feita com as mãos. É proibido o uso de ferramentas cortantes, produtos químicos ou armadilhas, como redes ou lanças. Além disso, de acordo com a portaria 180/2002, do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), é legal somente a retirada de caranguejos machos que tiverem a carapaça igual ou maior a sete centímetros. Fêmeas e filhotes são preservados o ano todo.

Confira o roteiro que o Bom Gourmet preparou e aproveite para matar a vontade!

Ópera de Bambu

O Ópera de Bambu (Rua Nestor Victor, 434 – Água Verde), que desde 2002 realiza a caranguejada em Curitiba, já tem reservas abertas. Otávio Tosin, sócio proprietário do restaurante, é quem organiza a logística e afirma que viaja para o litoral para buscar os caranguejos todas as madrugadas. A caranguejada sai por R$94,50 por pessoa e a casa trabalha apenas mediante reservas, que podem ser feitas via telefone (41) 3018-8468. Funciona de segunda a sábado das 19h às 23h e sábados e domingos das 12h às 15h30. Mais informações: @operadebambu.

Chocolate com Banana

A pizzaria Chocolate com Banana (Rua Fernandes de Barros, 1565 – Hugo Lange) tem rodízio para comer o crustáceo à vontade por R$ 84,90 por pessoa, com 10 acompanhamentos e molhos. Junto com o rodízio, também é servida cachaça cataia e pizzas e calzones, já inclusos no valor. Atendimento de terça a sábado, das 19h às 22h30. Aos sábados no almoço o restaurante serve ainda, além do caranguejo, paella mediterrânea a R$89,90 por pessoa. É necessário fazer reserva com pelo menos um dia de antecedência pelo telefone (41) 99117-7787 ou (41) 99902-1990. Mais informações: @pizzariachocolatecombanana.

Petiscaria do Victor

A Petiscaria do Victor (Manoel Ribas, 6995 – Santa Felicidade) também serve rodízio. O valor é de R$82 por pessoa, com os acompanhamentos caponata de berinjela, salada de cebola assada, salada de pepino japonês, caldinho de feijão, cuscuz marroquino, grissini, dois tipos de vinagrete (tradicional e coentro), além de molhos tártaro, rosé e creme de alho. O rodízio é servido de terça a sábado das 19h às 22h. É necessário fazer reserva pelos telefones (41) 99954-1617 ou (41) 3273-4444. Mais informações: @petiscariadovictor.

Chácara das Vaquinhas

Na Chácara das Vaquinhas (Estrada Vila Nova, 500, Cachoeira), em São José dos Pinhais, tem Festival do Caranguejo toda quinta-feira de dezembro, das 18h às 23h30. No buffet livre tem caranguejo ao bafo, na moqueca e sem carapaça, além de barreado, linguiça, torresmo, massas, arroz, caldinho de feijão, farofa, banana caramelizada, vinagretes, saladas, conservas artesanais e frutas. Caipirinha livre das 18h às 20h. Água sem gás, refrigerantes e sucos incluídos no valor. Preços: adulto, R$99; crianças até 3 anos não pagam e de 4 a 11 anos, R$75. Atendimento com reservas feitas pelo telefone (41) 99815-2946. Mais informações: @chacara_das_vaquinhas.

Hara Palace Hotel

O restaurante Bimy’s (Av. Iguaçu, 931 – Rebouças), que fica no Hara Palace Hotel, serve caranguejo às terças e quartas no jantar. É preciso fazer reserva. O crustáceo é servido por unidade (R$6,80) com vinagrete e farinha de mandioca. À parte tem tutu de feijão (R$9) e caldo de feijão (R$9). O cardápio à la carte funciona normalmente e tem outras opções de frutos do mar. Não cobra taxa de serviço. Reservas pelo telefone (41) 3323-5489. Mais informações: @harapalacehotel.

Sforno Pizzaria

Mais uma opção de rodízio. Na Sforno (Rua Dom Alberto Gonçalves, 480 – Mercês), por R$80 por pessoa estão incluídos vinagrete, caldinho de feijão, molho de alho artesanal, frango à passarinho, polenta e batata fritas e farinha de mandioca. A casa funciona de terça a domingo, das 19h às 22h. É necessário fazer reservas por telefone: (41) 3040-0450 ou (41) 99958-5092. Mais informações: @sfornopizzaria.

Bar e Restaurante Toca do Caranguejo Vivo

O local vende caranguejo em duas modalidades. Quem quiser preparar em casa, pode comprar o crustáceo vivo, limpo na hora, com ou sem carapaça, a partir de R$40 a dúzia. Também é possível comprar caranguejo no balde, com ou sem carapaça. Nessa opção, os crustáceos são cozidos, temperados com molho da casa e acompanhados de vinagrete. O balde com uma dúzia custa R$80, com tamanhos variados do crustáceo. O cliente pode retirar no local ou pedir pelo delivery próprio do estabelecimento. É necessário fazer reserva com, pelo menos, 1h30 de antecedência. O local atende de segunda a sábado, das 8h às 20h para caranguejo vivo e das 11h às 21h para caranguejo no balde. No domingo, funciona das 8h às 14h. Reservas pelo telefone (41) 3333-6466 ou (41) 99653-1654. Mais informações: @tocacaranguejovivo.

