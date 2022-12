Nesta sexta-feira (9), a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022, no Catar. Muita gente assiste aos jogos em casa, mas tem uma turma boa que gosta de ir a bares e outros locais para curtir a seleção junto com amigos, tomando uma gelada e festando os gols do escrete canarinho.

UmDois Esportes: Confira a melhor cobertura da Copa do Mundo 2022

A Tribuna preparou uma lista com algumas opções diferentes para curtir o jogo da seleção. Se vencer, o time do Tite passa às semifinais e ficam faltando apenas dois jogos para o hexacampeonato.

Confira a lista de onde ver o jogo do Brasil em Curitiba:

Resenha na Pedreira

A próxima partida do Brasil na Copa do Mundo toma conta de um dos pontos turísticos mais celebrados da capital paranaense. A Resenha na Pedreira, evento licenciado pela FIFA, tem edição especial nessa sexta-feira, na Ópera de Arame, com uma festa que terá 12h de duração. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Cheers Shop, com valores a partir de R$ 40. Rua João Gava, 970 – Abranches

Bar Quintal

Localizado no bairro Campo Comprido (Rua Eduardo Sprada, 3729) o Bar Quintal serve deliciosas porções de boteco, incluindo o famoso Torresmo de rolo à pururuca e carne de onça.

Porks

Porco, chope e muita diversão. Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o Porks vai comercializar seu famoso Chope Pilsen, dessa vez na cor verde, pelo preço normal do cardápio. Além disso, cada unidade terá uma promoção especial rolando, entre elas rodada dupla de chope a cada gol do Brasil – confira a ação da unidade mais próxima de você, são 10 casas em Curitiba.

BudX

Tentativa Old School, O Blokinho e DJ Morenno se revezam no palco antes e depois da partida. O open de Budweiser é garantido da abertura da casa (15 horas) até o apito final do jogo. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e dão direito a toda a experiência: shows, futebol e open de Bud. Rua Mário Tourinho, 1500 – Seminário – Curitiba

Sirène Fish & Chips

A maior rede de Fish n’ Chips da América Latina criou um drink inédito para embalar a torcida durante os jogos da Copa do Mundo: a Caipireia, mistura de caipirinha com sereia. O bar ainda vai presentear os clientes com um copo temático e colecionável nas compras acima de R$ 60. Mais informação no Instagram oficial das unidades (@sirene_arena, @sirene_vicente e @sirene_trajano).

NH Curitiba The Five

É chegada a hora do mata-mata da Copa do Catar 2022 e o Five Lounge, wine & cocktail bar do hotel NH Curitiba The Five, caprichou na programação gastronômica durante as transmissões dos jogos. O Five Lounge criou uma tábua recheada com clássicos petiscos de bar: chips de mandioca e provolone, azeitonas e pepinos marinados, pasteizinhos de carne seca e requeijão, quibe árabe, croquete de frango, torradinhas de alho com parmesão e maionese de bacon. O mix de comidinhas de boteco para duas pessoas está disponível em todos os jogos da Copa por R$ 45 + 10%. Rua Nunes Machado, 68 – Batel | Curitiba – PR

Bar Quermesse

Com mais de uma década de história e consolidado como um dos empreendimentos mais tradicionais da gastronomia paranaense, o Bar Quermesse vai transmitir os jogos da seleção em um clima bem brasileiro unindo cervejas e almoço com feijoada. Serão oito televisões espalhadas pelo espaço para ninguém perder nenhum lance. O Quermesse fica na Rua Carlos Pioli, 479, no Bom Retiro. Reservas podem ser realizadas pelo telefone (41) 3026-6676.

Bar do Alemão

O Schwarzwald – Bar do Alemão segue firme na torcida pelo Brasil. A competição mais aguardada pelos brasileiros está sendo transmitida no tradicional bar de Curitiba com 24 televisões, 3 telões e uma decoração especial. Até o final do Mundial, todas as mesas da casa estão disponíveis para reserva nos dias de jogos da seleção Brasileira com ingressos no valor de R$ 60 por pessoa revertidos em consumação. Os ingressos podem ser adquiridos no site [copabardoalemao.com.br]copabardoalemao.com.br, onde o cliente já escolhe a mesa que irá assistir à partida e faz o pagamento da reserva.

Vila Yamon

A megaestrutura de sports bar da Vila Yamon é ótima pedida para acompanhar o Brasil na Copa. O espaço conta com mais de 20 TVs de 55 polegadas e ainda recebe um painel de LED de última geração para que os clientes não percam nenhum lance. Para o jogo nas quartas de final, o espaço abrirá às 11h. Reservas garantem benefícios que vão de pipoca gratuita e promoções em cerveja até desconto em petiscos e kit popper. A Vila Yamon fica na Rua Itupava, 1402, Alto da XV. Reservas e informações em (41) 99568-3970.

Copa no Parque São José

Assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa no Parque São José é uma experiência emocionante. Shows musicais ao vivo e diversas opções gastronômicas de food trucks completam as atrações do evento. Para animar a torcida ainda mais, não pode faltar cerveja boa! O espaço funciona às sextas e sábados, das 12h às 23h, e aos domingo, das 12h até as 21h e conta com um grande telão. Após os jogos, o evento segue com muita música ao vivo, gastronomia e cerveja artesanal. Vale ressaltar que em dias de jogo da Seleção Brasileira, o clima de festa é estendido até às 22h. O Parque São José dos Pinhais fica na Av. Com. Franco – Cidade Jardim, São José dos Pinhais.

41 Brooklyn

A trilha sonora da Copa tem muito hip hop no 41 Brooklyn. No palco da casa, show da banda 4You e discotecagens de Flem, Ohnyjah e Oguajiro. A casa toda decorada conta com telões e ambientes especiais para celebrar a próxima vitória. Ingressos antecipados (disponíveis no site Sympla) garantem brindes exclusivos. O 41 Brooklyn fica na Rua Alferes Poli, 821. Informações no Instagram (@41bklyn).

Rituais Casa de Café

A primeira cafeteria conceito da 3 Corações em Curitiba (PR), localizada no bairro Juvevê, preparou uma ação especial para os torcedores apaixonados por café: o Combo Torcedor, que conta com 1 pão brioche com linguiça Blumenau, 5 coxinhas, 5 bolinhas de queijo, 3 dadinhos de tapioca, melado de cana e churros de doce de leite (R$40). Quem escolher essa opção ganha desconto na cerveja. Mais informações no Instagram da casa (@rituaiscasadecafe).