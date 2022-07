Neste sábado (23), a Way Beer, uma das principais cervejarias artesanais do Paraná, vai promover um dia muito especial para os amantes destas bebidas e que também são apaixonados por carros antigos. Em uma ação conjunta com a Segantini, preparadora especializada em Opalas na cidade de Curitiba, a cervejaria vai promover o 1° Opala Garage Way, com diversas atrações exclusivas para a data.

Durante o evento, que vai acontecer na fábrica da cervejaria, na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o público poderá conferir de perto uma exposição única com uma seleção de Opalas, um dos carros mais emblemáticos e cheios de personalidade da história, em diversos modelos, motores, anos e preparações para encher os olhos dos amantes dos autos antigos.

Garantindo a trilha sonora com muito rock ao vivo, o Opala Garage Way vai contar com a apresentação das bandas Rockout e Double Rocker Trio. Não poderiam faltar, também, as opções gastronômicas, que vão ficar por conta do Rock Pizza Roll, Pirô na Batatinha e Bom a Beça Espetinhos, além de dezenas de torneiras servindo os principais rótulos Way Beer.

O Opala Garage Way será realizado na fábrica da Way Beer (Rua Pérola, 331), na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a partir das 14h. A entrada é gratuita, mas a capacidade de público será limitada. Mais informação pelo telefone (41) 3653-8853 ou no perfil oficial da Way Beer no Instagram (@way_beer).