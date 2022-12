Para quem resolveu ficar na capital paranaense, é possível sim ter um Réveillon único e diferente no cartão postal da cidade. Um jantar exclusivo é preparado no restaurante Ópera Arte, da Ópera de Arame, no dia 31 de dezembro.

A noite de celebração vai contar com música ao vivo e um show de fogos de artifício limitado a apenas 200 pessoas. No menu, mais de 30 opções de pratos quentes e frios, doces e salgados, preparados pelo time de chefs da casa.

“Estamos preparando uma grandiosa noite de festa para celebrar a chegada de 2023, de reencontro com os amigos e familiares, de começo de uma nova era. Vamos comemorar juntos a chegada do novo ano que, com certeza, será melhor para todos nós”, conta.

Para animar a festa até a madrugada, o Ópera Arte convidou a dupla Ricka Vitorino e Rodrigo Farah para uma noite de música eletrônica com percussão ao vivo – embalada, à 0h, por um épico show de fogos.

Para os pais que levarem os filhos para comemorar junto a chegada do Ano Novo, o Ópera Arte terá um espaço kids com monitores para as crianças se divertirem com segurança.

Menu exclusivo

Já o jantar, servido em três etapas de antepastos, principais e sobremesas, foi pensado para trazer aos convidados os pratos tradicionais de Ano Novo junto de sabores especiais da casa.

Não vão faltar opções como uvas, lentilha e os cortes suíno e de peixe para quem não dispensa um desejo de boa sorte e prosperidade para o ano que vai começar.

“O peixe, por exemplo, vamos preparar na versão Saint Petter com crosta de amêndoas, e a Copa Lombo assada com três molhos e carpaccio de abacaxi grelhado”, explica Pillagalo.

Completam ainda pratos principais como o Escalope de Mignon ao demiglace com mini batatas sauté, o Rondelli de Brie com damascos e crocante de nozes, o Arroz com Amêndoas laminadas, entre outros.

Já a mesa de antepastos terá opções como uma curiosa Caprese Desconstruída, uma Terrine de Gorgonzola com nozes, tábuas de queijos e frios. Por fim, os chefs do Ópera Arte vão servir uma seleção de sobremesas com opções como a Panacotta Clássica, o Strogonoff de Nozes, a Cocada de Sorvete, entre outras.

Serão servidas, ainda, bebidas soft e alcoólicas, como espumante, chope, entre outras.

Os ingressos para o jantar já estão a venda a partir de R$ 750, e podem ser consultados pelo Whatsapp do Ópera Arte, no (41) 99999-2091.

Serviço

Informações disponíveis no site da Ópera Arte

Endereço: Rua João Gava, 920 – Abranches

Telefone: (41) 99999-2091

Instagram @opera_arte