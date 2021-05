Palco afastado do público, ampla área ao ar livre e área gastronômica externa. Em meio às incertezas da pandemia, a Ópera de Arame, em Curitiba, traz um respiro verde para famílias que queiram ter um momento de lazer com segurança. Além do espaço em meio à natureza, o festival permanente Vale da Música, apresentado pelo Bradesco desde 2018, se destaca, sendo um dos únicos locais com música ao vivo da cidade, por oferecer segurança em um Palco Flutuante no lago, que mantém os músicos afastados do público.

“Acompanhamos e respeitamos todas as oscilações de abertura e fechamentos de espaços públicos, de acordo com a determinação dos órgãos competentes. Sabemos que a cultura e o lazer passam por desafios e temos orgulho de ter conseguido manter, sem prejuízo aos músicos, uma programação constante do Festival Permanente Vale da Música, seja no presencial – quando permitido – seja no online. Queremos que as pessoas, de forma consciente, apreciem o espaço da Ópera de Arame com segurança, cultura e natureza”, explica Gabriella Camargo, gerente de marketing do Vale da Música.

Logo após o primeiro lockdown de 2020, o Vale da Música voltou a ter apresentações diárias a partir de outubro de 2020, passando por momentos de fechamento e reabertura. De lá para cá, o festival já recebeu 472 apresentações de bandas, uma média de 1416 artistas ao todo.

Antes disso, para manter o projeto e os músicos, aconteceram apresentações do Vale da Música “Crie em Casa”, com encontros online dos músicos, cada um em sua casa.

“O Vale da Música foi o único que – assim como nós músicos – teve e conseguiu se reinventar. Manteve-se ativo em períodos de maior reclusão com o #crieemcasa, dando oportunidade e remunerando vários artistas por meio de uma plataforma digital. Nesse período de retomada, com as apresentações presenciais, se tornou para nós um dos lugares mais seguros para trabalhar e, para o público, assistir uma apresentação. Além da importância para a classe dos artistas regionais, também auxilia na saúde mental não só de curitibanos, mas de todas as pessoas que frequentam esse polo turístico, por ser um espaço amplo e aberto. É uma ótima opção para ouvir a rica diversidade de músicos curitibanos e ter um tempo de lazer e entretenimento seguro”, conta Otávio Augusto, músico profissional, integrante do Vale da Música.

Foto: Divulgação

Como medidas de segurança, a Ópera de Arame possui rígido controle na limitação de público (funcionando apenas com 50% da capacidade), aferimento de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara e mesas distanciadas no restaurante Ópera Arte. Monitores estão – durante todo o dia – posicionados para supervisionar e orientar o público a seguir as normas. No palco, os grupos estão limitados a três músicos por apresentação.

SERVIÇO

Vale da Música – Ópera de Arame

De segunda a sábado, de 10h às 18h

Importante: Excepcionalmente no dia das mães (domingo, dia 9/5), a Ópera irá funcionar. Horário: 10h às 18h

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia-entrada, à venda na bilheteria em frente à Ópera de Arame, no mesmo horário de funcionamento do Vale da Música. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto.

Endereço: Ópera de Arame – Rua João Gava, 970 – Abranches.