Um passeio sensorial que recria elementos do universo da fauna e da flora brasileira e mundial a partir de esculturas do artista e designer carioca Marcos Scorzelli será aberto aos paranaenses. Curitiba foi o cenário escolhido para a estreia da exposição de artes visuais ´Jardim Sensorial´, que chega a um dos cartões-postais da cidade, a Ópera de Arame (R: João Gava, 920) e fica em cartaz até 03 de julho.

Idealizado e realizado pela Guanabara Produções Culturais por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a mostra traz obras que estarão em um jardim pensado para criar encantamento e também para instigar a curiosidade de quem o visita, com formas tridimensionais e uma explosão de cores vibrantes, que se propõe mostrar mais do que os olhos estão acostumados a ver.

A visitação é aberta de terça a domingo, das 10h às 18h e tem o valor simbólico para entrar no espaço de R$15,00 (inteira)/ R$7,50 (meia-entrada).

O Jardim Sensorial busca estimular as percepções dos visitantes de forma lúdica e surpreendente. A fauna será representada por uma série de dezesseis esculturas tridimensionais de animais e cinco peças que representam a flora da cidade. Criadas a partir do universo da geometria, as peças gigantes seguem uma técnica de dobradura e são resultantes do vinco e corte da chapa de aço sem soldas, recortes ou sobra de material.

“O Marcos tem um trabalho fantástico em que ele traz a chapa metálica com dobraduras, como se fossem origamis em tamanho gigante. São peças que têm alma, que têm identidade e que conversam com a gente. E mais do que isso, são peças que permitem a interatividade, que as crianças podem manipular. Elas conversam e criam uma conexão forte com as pessoas, são peças com expressão e com alma. Nada mais interessante do que trazê-las para a Ópera de Arame”, revela Felipe Guerra, que assina a curadoria da mostra.

“A Ópera de Arame foi uma obra de arquitetura construída 100% em estrutura metálica, dentro de uma antiga pedreira de Curitiba, em apenas três meses, para abrigar o primeiro Festival de Teatro de Curitiba. Então, essa arquitetura metálica vai conversar perfeitamente com as obras metálicas do Marcos. E os espaços entre a arquitetura e a natureza vão servir perfeitamente como pano de fundo para essas peças. Teremos uma conexão, uma conversa direta entre a arquitetura, a natureza e as artes”, completa Felipe.

“Meus animais são ao mesmo tempo a continuidade do sentido lúdico e a problematização da geometria. Nesse sentido, adequam-se ao desenvolvimento de um viés educativo, explorado agora nessa exposição. A aparente simplicidade da transformação de uma forma geométrica plana em um volume espacial complexo, travestido de figuras de bichos coloridos, dinâmicos e cheios de personalidade, vai certamente encantar toda a família. Desde que eu pisei em Curitiba, estou inquieto para criar um dos símbolos da cidade – a capivara, que será feita especialmente para esta mostra.”, comenta o artista e designer Marcos Scorzelli.

Acessibilidade e Social

Pensada para ser totalmente acessível, a exposição Jardim Sensorial conta com QR codes de audiodescrição em todas as esculturas. Além disso, uma versão on-line da mostra em 3D ficará disponível para visitação gratuita no site da produtora.

Em paralelo à exposição, serão realizadas também ações sociais externas, como uma oficina criativa com materiais da natureza para 500 alunos de escolas da rede pública de Curitiba, além de palestras para professores.