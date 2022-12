A elegância e imponência da Ópera de Arame, em Curitiba, se prepara para receber sua primeira festa de Réveillon desde a sua inauguração. A “Virada Paradisíaca”, evento promovido pelo Paradis Club, conhecido por suas festas e serviço, em parceria com o produtor e DJ Gil Preto, idealizador da famosa festa Brasilidades, ocorre na noite de 31 de dezembro, a partir das 21h.

Os ingressos estão à venda pelo site Shotgun com valores a partir de R$80 (meia-entrada), de acordo com o lote.

A Ópera de Arame é um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital paranaense. O local, que conta com 30 anos de história, conquista curitibanos e turistas pela sua imensa estrutura metálica em meio à natureza, sendo referência arquitetônica mundo afora e palco dos principais eventos artísticos e culturais que passam pela cidade.

Na programação, conhecidos nomes da cena curitibana prometem animar o público com uma combinação sonora comandada pela DJ Ana Guimarães, com os sucessos do Pop; pelo DJ Gil Preto, trazendo toda a brasilidade para a pista; pelo DJ Thiago Borges, valorizando a música latina e o reggaeton; e pela DJ Claudia Bukowski, com o melhor do Disco House.

“Queremos que a noite de virada seja inesquecível, marcada por boas companhias, muita música e abrindo 2023 com as melhores energias na pista de dança. Tudo isso em um lugar consagrado da cidade e integrado à natureza”, comenta Flavia Prieto, uma das proprietárias do Paradis Club.

Já para o produtor Gil Preto, essa deverá ser uma noite histórica, não só pelo ineditismo do local, mas pelas surpresas que estão sendo planejadas. “Será uma noite única, vibrando as melhores energias para a chegada de 2023, com muitas surpresas, música de qualidade, decoração especial e de pessoas legais. Vai ser histórico”, completa.

A noite ainda contará com open de espumante, das 21h às 22h, e um café da manhã especial com frutas, pães e guloseimas para dar boas-vindas ao novo ano, além de uma decoração super especial. O cardápio do evento também reunirá os famosos drinks do Paradis Club.