Após dois anos de espera, a maior festa à fantasia de Curitiba, considerada pelos organizadores uma das melhores do Brasil, chega a sua 23ª edição. A Festa à Fantasia do Tite, que comemora o aniversário do empresário Tite Clausi, acontece neste sábado (2), em um dos cartões postais da capital paranaense – a Ópera de Arame (R: João Gava, 920)

O uso de fantasia é obrigatório. “Chegamos a mais uma edição da Festa à Fantasia, que completa 23 anos. Neste ano será ainda mais especial, pois após dois anos de espera, estamos preparando a festa que será sem dúvida, a melhor festa. O lugar que já traz uma magia por si só, uma super estrutura, as atrações, entre elas, o trio Life Is a Loop, um dos projetos mais bem-sucedidos de música eletrônica do Paraná, que volta aos palcos e prepara um show especial para celebrar essa edição histórica”, comentou Tite Clausi, organizador.

No line-up ainda nomes de peso, como Dymno, Tom Keller, Dot Larissa e Solare. Além da decoração, atores e performances vão compor o tema, o público vai se surpreender com a estrutura.

Os ingressos estão disponíveis e custam a partir de R$170,00 (meia-entrada) + taxa adm. Área Vip Open Bar Feminino – R$400,00 (meia-entrada) + taxa adm / Área Vip Open Bar Masculino – R$500,00 (meia-entrada) + taxa adm. Camarote a venda apenas pelo 41 3027-5047.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos.

História

Tudo começou em 1998, quando Tite Clausi resolveu fazer uma festa à fantasia para comemorar o seu aniversário. No extinto clube Legends, nasceu uma tradição em Curitiba que chega ao décimo nono ano: Preparar-se para a festa mais aguardada da cidade. Hoje, a festa atingiu reconhecimento nacional e recebe público de todo país com fantasias fantásticas e animação inigualável para uma noite de muita diversão. Ao longo dessas duas décadas mais de 90 mil pessoas já passaram pela Festa à Fantasia do Tite que atinge um número cada vez maior de fãs.