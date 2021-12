Um dos principais símbolos do entretenimento curitibano, a Ópera de Arame carrega uma energia única, que fascina artistas e público em uma conexão que potencializa qualquer experiência. Após quase dois anos sem shows devido às restrições relacionadas ao coronavírus, a Ópera já tem data para sua reabertura oficial: dia 19 de dezembro, com o show da banda Jovem Dionísio.

O grupo é considerado revelação nacional. Formada pelos curitibanos Bernardo Hey, Bernardo Pasquali, Gabriel Mendes, Gustavo Karam e Rafael Duna, a Jovem Dionisio, criada em 2019, mostrou ao Brasil canções com letras de fácil identificação e melodias que cativam com a sua proposta de despertar vulnerabilidade com leveza.

No ano passado, após os singles “Amigos até Certa Instância”, “Pontos de Exclamação” e seu remix feito por Vintage Culture e Future Class, a Jovem Dionisio ganhou um bom espaço no cenário nacional. Em apenas 2 meses, passou de 20.000 ouvintes mensais para 1.200.000 no Spotify e virou artista destaque na Apple Music, aparecendo na primeira página da plataforma. A faixa “Pontos de Exclamação” chegou, inclusive, a emplacar o grupo na lista de músicas mais virais do Brasil (2º) e do mundo (23º) no Spotify.

Já em 2021, a banda lançou feats com grandes nomes da cena musical como a banda Gilsons (Algum Ritmo) e o duo ANAVITÓRIA (Aguei), após grande solicitação dos fãs, e já tem presença confirmada em importantes festivais de música pelo Brasil.

Agora, a apresentação em Curitiba marcará o início de uma Mini Tour de retomada pelo Sul durante o mês de dezembro, que passará, também, por Itajaí – Hike, no dia 27, Florianópolis – The Search House, no dia 29, e Praia do Rosa – Quintal Butiá, no dia 30.

O show da Jovem Dionisio na Ópera de Arame será realizado no próximo sábado, dia 19 de dezembro, a partir das 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 70 (segundo lote), com a doação de 1kg de alimento, e estão disponíveis no site DiskIngressos.

Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid ou de um exame RT-PCR realizado até 72 horas antes do evento.

Conheça o trabalho da Jovem Dionísio!