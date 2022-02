Os concertos presenciais da Orquestra Sinfônica do Paraná no Guairão estão de volta em 2022. A nova temporada artística começa no mês que vem, no Teatro Guaíra, com obras de Tchaikovsky, de Grieg e do compositor brasileiro Ronaldo Miranda. Esse concerto será regido pelo maestro convidado Stefan Geiger. A entrada será gratuita.

Tchaikovsky é um dos compositores mais queridos pelo público. Os músicos irão tocar a Sinfonia nº 6, também conhecida como Sinfonia Patética. O nome foi dado pelo irmão do compositor russo, quando questionado qual seria a melhor maneira de batizar uma sinfonia simples.

ROMÂNTICO –

Tchaikovsky é conhecido por ser um compositor romântico e dramático. O que, para ele, se tratava de uma obra simples, é para o público uma sinfonia cercada de mistério. A Sinfonia nº 6 é melancólica e foi a última obra escrita por Tchaikovsky. Apenas nove dias após a estreia, o compositor faleceu em circunstâncias até hoje não esclarecidas.

Para completar o programa do concerto de abertura, a Orquestra Sinfônica do Paraná também apresentará a Suíte de Peer Gynt, de Edvard Grieg, e Variações Temporais, do compositor brasileiro Ronaldo Miranda.

VIRTUAL –

O concerto tem a realização do Instituto de Apoio à Orquestra Sinfônica do Paraná (IAOSP). Além deste concerto, o IAOSP também produzirá a série virtual Clássicos Regionais e outros concertos presenciais durante a Temporada 2022.

Para o mês de março, a programação da Orquestra inclui concertos fora da capital paranaense, em cidades como Campina Grande do Sul e União da Vitória. Em Curitiba, haverá apresentações com maestros convidados do Brasil e do Exterior.

Restauração prepara Teatro Guaíra para intensa pauta de espetáculos em 2022

O público pode acompanhar todas as novidades da programação pelo Facebook da OSP e Instagram.

Serviço

Orquestra Sinfônica do Paraná

Concerto de Abertura da Temporada 2022

Domingo, 06/03, às 10h30

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão