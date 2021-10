A experiência de curtir o show do artista preferido, no conforto da poltrona do teatro, tem deixado a plateia com muita saudade. Porém, a espera forçada pela pandemia do novo coronavírus chega ao fim no próximo dia 23 de outubro. Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone trazem Os Paralamas do Sucesso à capital paranaense para única apresentação no Teatro Positivo – Grande Auditório. O show começa às 21h15.

O repertório tem tudo a ver como sentimento dos fãs, pois traz os principais clássicos da banda que tem quase 40 anos de carreira. Na bagagem, “Paralamas Clássicos”, apresenta sucessos de todas as fases do grupo. Os Paralamas são uma das mais importantes bandas da história da música brasileira. Foram 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo.

Além dos Paralamas do Sucesso, a Prime já tem confirmados shows do Roupa Nova (29 e 30/10 – Teatro Positivo), Ira! Acústico (05/11 – Teatro Positivo), Varanda do Luan (06/11 – Ópera de Arame), Humberto Gessinger (19/11 – Teatro Positivo) e Melim (27/11 – Teatro Positivo). A produtora também já deu o pontapé inicial com a programação no litoral paranaense – Verão 2022, do Café Curaçao Guaratuba (em breve agenda completa de shows).

As apresentações vão seguir todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) – medição de temperatura, distanciamento nas filas/poltronas, uso do álcool em gel, uso obrigatório de máscaras, entre outros. A capacidade do local será reduzida.

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital. Para garantir mais segurança, os lugares serão marcados e o público será acomodado a cada duas pessoas com intervalo de uma poltrona.

Pessoas vacinadas também pagam meia-entrada.

O show

Em 2021, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) dá início a um novo espetáculo, “Paralamas Clássicos”, em que olham para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos. No palco junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

O trio selecionou 31 faixas que sobrevoam as quase quatro décadas de carreira, numa viagem que começa pelo disco de estreia, “Cinema Mudo” (1983), e passa pelo mais recente álbum, “Sinais do Sim” (2017). O trajeto entre um ponto e outro é a história dos Paralamas contada em forma de música. Estão lá, por exemplo, as canções políticas que nos ajudam a entender a história recente do Brasil: “Alagados”, “O Beco”, “Perplexo”, “O Calibre”.

Também não faltam músicas que cantam o amor em suas mais diversas facetas, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Seguindo Estrelas”. Fora “Vital”, “Óculos”, “Ela Disse Adeus”, faixas tão peculiares quanto atemporais.

Ingressos

Os ingressos limitados já estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm. Pessoas vacinadas pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.

>>> Ingressos podem ser adquiridos pelo site do Disk Ingressos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br.

