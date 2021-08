Quem passou pelo MON – Museu Oscar Niemeyer no último final de semana, teve uma surpresa: acompanhar em tempo real uma intervenção artística que está sendo realizada pelo OSGEMEOS na fachada do museu. Os artistas e irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, que ficaram conhecidos mundialmente por seus grandes murais em graffiti, foram convidados para deixarem sua marca na fachada do museu. O local irá abrigar a exposição “OSGEMEOS: Segredos”, que conta um pouco da história da dupla. A exposição tem data prevista de estreia para 16 de setembro.

A pintura da fachada está prevista para ocorrer durante o dia todo ao longo dessa semana, mas segue a agenda dos artistas. Quem quiser acompanhar é só ir até o local. Já é possivel identificar na arte da fachada a marca do estilo dos artistas, com uso de cores e traços carcaterísticos. A intervenção na fachada irá permanecer durante todo o período da exposição.

Nas redes sociais, os artistas publicaram algumas imagens e stories do trabalho, bem como detalhes dos desenhos pintados. “Curitiba é demais!”, postaram na legenda de um dos vídeos.

A diretora do MON, Juliana Vosnika, celebrou em suas redes sociais o trabalho dos artistas. “Confesso que quando tive a ideia de pedir aos artistas que fizessem uma intervenção na fachada do MON, fiquei com receio. Quando sugeri a eles, toparam na hora. Que bom!”, publicou nas redes.

Intervenções no MON

Atualmente, outra intervenção que pode ser conferida no Museu Oscar Niemeyer é o “Tramas Vitais”, do artista curitibano Geraldo Zamproni. A instalação traz uma agulha gigante localizada na parte externa do MON. Ela faz parte da Bienal Internacional de Arte Contemporânea do Sul (Bienalsur) 2021.

Nesse sentido, a ideia é provocar uma reflexão sobre valorização, uso e esquecimento dos espaços culturais, colocando os museus em evidência no espaço físico da cidade. Segundo o artista, a obra seria um símbolo usado para tecer conexões entre arte e cidade.

A obra “Tramas Vitais” busca tecer conexões entre arte e cidade. Foto: Kraw Penas/SECC

Serviço

Intervenção OSGEMEOS na fachada do MON

Data prevista: o longo dessa semana (23/08 a 27/08)

Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes 999 – Centro Cívico)

