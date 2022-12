A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, disse nesta quarta-feira (30) que a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem ao menos 18 nomes do mundo artístico confirmados, dentre eles, os cantores Pablo Vittar e Chico César. Gilberto Gil, Caetano Veloso e Ludmilla foram convidados e a organização aguarda resposta dos artistas.

“Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano”, disse no Twitter.

De acordo com Janja, que coordena a posse do petista, haverá dois palcos no festival da posse, ambos em homenagens a cantoras brasileiras, ambas falecidas neste ano: Elza Soares e Gal Costa.

Ainda segundo a futura primeira-dama, o dia será repleto de atividades. Pela manhã, organiza atividades mais “lúdicas”, com a participação de artistas de Brasília e do entorno.

Veja os nomes confirmados até esta quarta-feira

1. Pabllo Vittar

2. Baiana System

3. Duda Beat

4. Gaby Amarantos

5. Martinho da Vila

6. Gilsons

7. Chico César

8. Luedji Luna

9. Teresa Cristina

10. Fernanda Takai

11. Johny Hooker

12. Marcelo Jeneci

13. Odair José

14. Otto

15. Tulipa

16. Almerio

17. Maria Rita

18. Valeska Popuzada