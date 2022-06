Após dois anos sem ser apresentada, por conta da pandemia da Covid-19, a tradicional encenação da “Paixão de Cristo” do Grupo Lanteri, de Curitiba, este ano será realizada no feriado de Corpus Christi, dia 16 de junho, às 19h, no Parque Cachoeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Será a primeira vez que o espetáculo, que teve início na Vila São Paulo/Uberaba, em Curitiba, em 1978, não será realizado na Sexta-Feira Santa. A apresentação deste ano será a 43ª montagem realizada pelo grupo, envolve cerca de 1.200 mil voluntários entre atores, técnica e produção e atrai, em uma única apresentação, um público superior a 20 mil pessoas.

A entrada é gratuita, mas quem quiser poderá contribuir doando 1kg de alimento não perecível ou um agasalho que será doado via Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense). De acordo com a produção do Grupo Lanteri, mesmo com chuva haverá apresentação.

“A beleza do Parque Cachoeira enriquece ainda mais o espetáculo, assisti-lo em meio a natureza é uma experiência única. Estamos emocionados em poder voltar com a apresentação, será bem significativo fazer no feriado de Corpus Christi, data que convida os cristãos à reflexão sobre a obra de Cristo, comemora Edson Luiz Martins, diretor de produção do Grupo Lanteri.

“No que depender da Prefeitura, estamos dando o apoio necessário para que, mais uma vez, os moradores de Araucária, e também os visitantes, possam ver esse belo espetáculo. Será uma apresentação fora de época, mas, com certeza, mantendo a qualidade, a emoção e a mensagem de esperança que ela nos traz”, destaca Hissam Hussein Dehaini, prefeito de Araucária.

A encenação é composta por 31 cenas que narram a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ascensão e ressureição. A duração do espetáculo é de 2 horas. A estrutura do espetáculo comporta sete palcos que somam 1.200 m².

“Buscamos sempre trazer novidades ao trabalho, este ano incluímos cenas novas como o encontro de Jesus com a Mulher Siro-Fenícia e Jesus com a Samaritana. Nossa intenção é contar mais detalhes sobre a vida desse homem que foi um marco na história da humanidade e até hoje continua nos influenciando, através de suas ideias, posturas, atitudes, comportamento e ensinamentos”, revela o diretor geral, Aparecido Massi.

O acesso ao parque é livre, o público poderá chegar cedo para garantir um bom lugar. A Paixão será encenada às 19h, mas a partir das 18h15 atores do grupo farão performances com cenas extras para entreter o público e prepará-lo para o clima do espetáculo.

Para facilitar o acesso ao Parque, no dia da apresentação, além de reforço nas linhas de ônibus que já circulam na região, haverá também linha especial com saída do Terminal Central de Araucária até o local do evento. Para quem for de carro, o tempo estimado do centro de Curitiba até o Parque Cachoeira é de 40 minutos.

Projeto realizado pelo Grupo Lanteri, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Araucária. Patrocínio: Sanepar, Copel e Governo do Estado do Paraná.

Ficha técnica

Elenco: Grupo Lanteri

Direção Geral: Aparecido Massi

Direção Artística: Aclélio Camargo Junior

Direção de Produção: Edi Proença, Edson Luiz Martins e Júlio Cesar Miranda do Rosário

Figurino: Andressa Paulin, Claudia Antonievicz Freitas e Luiz Flak

Adereços: André Costa Rosa e Nawbert Cordeiro

Cenografia: Gelson Freitas, Julio Cesar Mirando do Rosário e Lindon Pecile

Cenotécnica: Arildo Freitas

Maquiagem: Juceane C. M. Martins e Franciele Canova

Sonoplastia: Aparecido Massi

Realização: Grupo Lanteri e Prefeitura Municipal de Araucária

Serviço

Espetáculo: Paixão de Cristo – Grupo Lanteri

Dia: 16 de junho (Quinta-feira) *Feriado de Corpus Christi

Horário: 19h

Local: Parque Cachoeira (Rua Guanabara/Iguaçu), Araucária/PR

Ingresso: Entrada Gratuita (Opcional: 1kg de alimento não perecível ou um agasalho)

Duração: 2h

Informações: 41 99935 8698 / 41 99623 9464

