De versões veganas ao clássico com frutas cristalizadas, saiba onde encontrar panetones e chocotones artesanais em Curitiba para todos os gostos:

Pão Prosa

O panetone ou chocotone de 500 g é feito artesanalmente, com fermentação natural. Entre os sabores da versão recheada estão ganache de floresta negra; trufado meio amargo; mousse de limão com chocolate e mousse de maracujá com chocolate (valores sob consulta). As encomendas podem ser feitas até 20/12.

Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho 233 – Cristo Rei – (41) 99559-4059/ (41) 3152-4059.

@pao_prosa

Roberta Schwanke

O chocotone origami é uma criação da confeiteira Roberta Schwanke, que leva recheio de musse de chocolate e cobertura de ganache de chocolate feita com a técnica de dobradura japonesa origami, possibilitando um acabamento simétrico e personalizado. O chocotone, que pesa aproximadamente 2 quilos, é a sugestão para a sobremesa da festa e está disponível sob encomenda.

@robertaschwanke_gastronomie

Caramelodrama

Os panetones da chef confeiteira Carolina Garofani seguem a receita que ela aprendeu na Itália, durante sua formação. São feitos com fermentação 100% natural, sem conservantes, ingredientes de alta qualidade. Além do clássico de frutas, entre as opções de sabores estão: chocolate meio amargo; ao leite; laranja & cranberry; chocolate ruby, cereja e morango; chocolate gold, damasco e laranja, e bacontonne. A chef também faz edições em sabores especiais, como o de tiramisù. Disponível nos tamanhos 500 g e 1 kg. É necessário fazer encomenda.

Encomendas pelo site.

@carolinagarofani

Cuore di Cacao

A marca de chocolates artesanais de Curitiba também traz opções de panetones, em uma parceria com Emillene Stival, da GiOia Gastronomia. São feitos de fermentação natural, sem aromatizantes ou conservantes, e levam gotas de chocolate Cuori di Cacao. São três sabores: tradicional de frutas (uva passas e laranja); chocolate ao leite; e chocolate meio amargo com amêndoas e laranjas confitadas. O valor é de R$ 79/ 500 g (cada).

@cuoredicacaochocolateria

R. Fernando Simas, 347 – Mercês – (41)98788-1633

Marina Moreno Bolos

Entre as opções da de chocotone 100% artesanais da confeiteira Marina Moreno, estão o chocotone trufado, que leva massa artesanal com gotas de chocolate e recheio de trufa ao leite, preparada com conhaque (R$ 60/ 800 g e R$ 15/ 150 g). Na linha premium, destaque para o panetone de Kinder Bueno, que tem recheio de brigadeiro branco, Nutella e Kinder Bueno (R$ 85/ 800 g e R$ 25/ 150 g). Todos os produtos são entregues em uma embalagem especial feita em tule. Encomendas até 15/12.

@marinamorenobolos

Encomendas: (41) 99290-9449

Gioia Art

São três opções de panetones feitos com o método italiano, que a chef Emilene Stival aprendeu na Itália. A massa é 100% artesanal, de fermentação natural, feita com farinha italiana, sem saborizantes ou aditivos químicos. O Panettone al ciocolatto, que é recheado de chocolate ao leite (R$ 49/ 500g); o Panettone Tradizionale, que leva laranja e uvas passas (R$ 45/ 500g) e o Panettone Brasiliano, que tem massa com cumaru, castanha de caju, laranja e chocolate da Amazônia 60% cacau. (R$ 53/500 g). Encomendas até dia 18/12.

@gioia.art

Mercadoteca (41) 3114-6881

Bigorrilho (41) 3093-9091

Santa Felicidade (41) 3011-6881

Bebê Brigadeiro

A Bebê Brigadeiro é outra confeitaria que traz novidades na confecção de panetones e chocotones neste ano. Cobertos com chocolate blend, os produtos estão disponíveis em dois tamanhos: mini (180g) e grande (1kg). As opções de sabores incluem creme de quatro leites com geleia de frutas vermelhas, caramelo salgado, brigadeiro preto e ninho com nutella. Os valores variam entre R$18 para o menor e R$69,50 para o grande.

Fabrika Pães

Os panetones são feitos com farinha italiana especial para panetone, fermentação natural de 48 horas e sem conservantes. Os sabores disponíveis são tradicional de frutas; chocotone; castanha-do-pará, laranja e chocolate; e banana com caramelo. Valores entre R$ 44 e R$ 48.

@fabrikapaes

R. Schiller, 1.305 – Cristo Rei

(41) 3042-7971/ (41) 99846-0211

Passion du Chocolat

Na Passion du Chocolat é possível encontrar os sabores tradicional com frutas e glacê; bem casado; trufado de chocolate belga e a novidade: o trufado de pistache, que leva chocolate e recheio trufado de pistache. Custa R$ 92 (cada).

@passionduchocolat

Reservas pelo (41) 98877-0161

Rose Petenucci

Nos tamanhos mini (120 g/ R$ 17), médio (300 g/ R$ 30) grande (600 g/ R$ 49) e família (1,5 kg/ R$ 82), traz diferentes opções do pão doce: o panetone de frutas (uva passas, cranberry, castanha-do-pará, geleia de laranja e rum); chocotone com lascas de chocolate meio amargo; chocolate branco com laranja cristalizada feita na casa; caramelo salgado; brigadeiro e trufado. Todos são decorados. Encomendas até dia 20/12.

@rose.petenucci

Rua Elias Joaquim nº 55 – Pilarzinho

(41) 3254-8338/ (41) 99847-0405

Bee.O Empório

No empório Bee.O é possível encontrar panetone tradicional, que leva uva passa, casca de laranja e limão cristalizado feitos na casa; chocotone belga com três chocolates; chocotone trufado, além de panetone e chocotone veganos (sob encomenda). O valor dos tradicionais é de R$ 59,90/500g e o trufado sai por 79,90 e pesa 750g.

@beeoemporio

Av. do Batel, 1665 – Batel

(41) 99787-0174

Viva La Vegan

O local traz opções como o chocotone e os panetones chocolatudos (R$ 21,90/ 450-500g). O chocotone é com gotas de chocolate e coberto com chocolate e gotas de chocolate. O panetone leva frutas cristalizadas e cobertura de chocolate. Os produtos são veganos, de fermentação natural. Podem conter traços de leite devido a contaminação cruzada pela utilização de chocolate industrializado. Os pedidos podem ser feitos pelo site www.goomer.app/vlvcwb

@vlvcwb

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 492 – Centro

(41) 3149-3939

