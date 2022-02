O gastrobar Choripan começa o mês de fevereiro com uma novidade no cardápio que vai deixar os clientes com água na boca: é a linguiça de costela bovina angus. Diferente de outras opções da casa, essa linguiça não leva carne de porco. O cliente pode pedir o novo item tanto nos tradicionais sanduíches, quanto como porção (no cone) ou como prato da casa. A novidade está disponível a partir desta terça-feira (1).

Os valores variam de acordo com a escolha feita pelo consumidor: o Choripan de Costela Bovina sai por R$ 30; o prato da casa com a linguiça fica por R$ 62 (vem como os seguintes acompanhamentos: pão, mandioca cozida na manteiga, repolho, vinagrete, farinha de mandioca, mostarda escura e chimichurri); e na porção de linguiça fatiada servida no cone, o valor fica em R$ 25.

A intenção de incrementar o cardápio com essa novidade é trazer um pouco do aroma e do sabor da costela bovina presentes na parrilla argentina, um dos pratos mais tradicionais dos hermanos. “Queremos sempre deixar nosso cardápio ainda mais variado, como é tradição do Choripan, além do sabor de uma linguiça que remete a uma tradição dos nossos vizinhos”, acrescenta João Scalzo, um dos sócios-proprietários e idealizadores do gastrobar.

O cardápio completo do Choripan está disponível no site da marca. A novidade pode ser saboreada em todas as unidades do bar, tanto em Curitiba quanto em Franca, no interior de São Paulo.