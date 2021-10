Neste sábado (16), das 9h às 15h, a Alcance Social promove uma ação voltada para a comunidade com centenas de serviços gratuitos. A expectativa é atender mais de duas mil pessoas e, para isso, mais de 50 profissionais e mais 80 voluntários estarão à disposição do público ao longo do dia. Destaque para corte de cabelo e barba, ofertas de emprego, atendimento médico e dental.

Denominada Parada Social, a ação é uma iniciativa da ONG ligada à Comunidade Alcance, de Curitiba. “Essa é a nossa segunda edição e estamos nos programando para atender a comunidade em todas as áreas: saúde, social, relacional e intelectual”, conta Anderson Cruz, gestor da Alcance Social.

Os serviços oferecidos são:

Estética e Biomedicina

Atendimentos dentários

Atendimentos Médicos (ginecologistas, obstetras, gastroenterologistas)

Atendimentos com Psicólogos

Atendimentos com Auriculoterapeutas

ONG EVA (acompanhamento para pacientes oncológicos)

Nutricionistas

Educadores Físicos

Dicas de currículo e entrevistas

Encaminhamento para empregos (TRAZER CURRÍCULO e CARTEIRA DE TRABALHO)

Coaching

Consultoria jurídica e legal

Engenheiro Civil

Criação de logos para microempresas e profissionais liberais

Bem estar com óleos essenciais

Manicures

Revitalização Facial (peeling de diamante e máscara facial)

Aromaterapia

Massoterapia

Barbearia

Design de sobrancelhas

Penteados infantis

Exame de bioimpedância

Bazar beneficente

Além da organização do evento, há mais de dois meses a equipe arrecada roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e móveis para um bazar beneficente. São centenas de itens arrecadados que estarão à venda com preços populares.

“Essa é a maneira que encontramos de arrecadar recursos para as obras realizadas pelo ministério Alcance Social, bem como para beneficiar a comunidade que vive na região da Alcance Curitiba”, completa Anderson Cruz, que reforça o fato do evento não ter nenhum fim lucrativo. “Todos os profissionais são voluntários e todo valor arrecadado com o bazar será revertido em fundos para nossos diversos projetos sociais”, finaliza.

Serviço

Parada Social

Data: 16/10 (sábado)

Hora: das 9h às 15h

Entrada: Gratuita

Endereço: Av República Argentina, 4917 – Novo Mundo