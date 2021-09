A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC), por meio da Superintendência-Geral da Cultura, publica o Edital Prêmio Selo Circo Amigo, que irá selecionar e premiar a trajetória de 30 (trinta) circos que atuam com o fazer artístico do circo de lona tradicional, seja de variedades ou circo-teatro. A premiação é mais uma ação com recursos da Lei Aldir Blanc no Paraná e está com as inscrições abertas.

O edital é voltado para circos constituídos como Pessoa Jurídica, de direito privado, com ou sem fins lucrativos, estabelecidos no Estado do Paraná, há, no mínimo 02 (dois) anos a partir da data de inscrição, ou que estejam estacionados em território paranaense desde março de 2020, com atividades impedidas por conta da pandemia do coronavírus.

Cada circo selecionado receberá o prêmio de R$40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), conforme é descrito no Edital.

A superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, lembra da importância do circo na Cultura brasileira. “Historicamente, a passagem do circo era o grande evento cultural de muitas cidades do interior. Os espetáculos de luzes, cores, ilusões, palhaçadas e proezas físicas, o cheiro de serragem e pipoca, o picadeiro e a plateia na arquibancada, tudo isso faz parte do nosso imaginário e o Selo Circo Amigo do Paraná é uma forma de reconhecer a importante contribuição do artista circense”, afirma.

Cada proponente só pode se inscrever e ser contemplado em um projeto. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro de 2021. As inscrições são feitas de forma on-line, pelo sistema SIC.Cultura. O site é o www.sic.cultura.pr.gov.br. Para proponentes já cadastrados como Agente Cultural no SIC.Cultura, é só entrar com login e senha. Caso contrário, terá de fazer o cadastro. Para se cadastrar, basta entrar no site e clicar em “Acessar o sistema” no canto superior direito da tela e, no menu que aparece, clicar na opção “Clique aqui para se cadastrar”.

Além dos documentos previstos para a inscrição no edital, os proponentes devem anexar material audiovisual, gráfico e links de matérias e enviar um vídeo sobre o circo. Os premiados farão parte do e-book Circo Amigo do Paraná, a ser elaborado pela SECC.

Para não se perder, confira as etapas do edital:

– Inscrição;

– Análise Documental e Habilitação;

– Fase Recursal da etapa de análise documental e habilitação;

– Análise do recurso da etapa de análise documental e habilitação;

– Análise técnica e de mérito, de caráter classificatório;

– Fase Recursal da etapa de análise técnica e de mérito;

– Análise do recurso da etapa de análise técnica e de mérito;

– Homologação e publicação do resultado final;

– Contratação;

– Pagamento dos premiados.

É possível acompanhar as etapas pelo sistema SIC.Cultura, no site www.leialdirblanc.pr.gov.br e nas redes sociais Cultura Paraná. Todos os editais e anexos da Lei Aldir Blanc 2021 ficarão disponíveis no site da Lei Aldir Blanc.