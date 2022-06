O Brasil será o primeiro país da América Latina a estabelecer um convênio com o Centro Nacional de Arte de Cultura George Pompidou, de Paris, na França, para a construção de um museu internacional. O complexo cultural ficará em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, como anunciado na tarde desta segunda-feira (27) pelo Governo do Estado, Renault do Brasil, Itaipu Binacional e Prefeitura de Foz do Iguaçu.

LEIA TAMBÉM:

>> Água é a estrela de novo museu de Curitiba, na 1ª estação de tratamento da capital

>> Locomotivas históricas deixam de virar sucata para ser atração turística no Paraná

>> Por trás do trabalho dos Consegs: você sabe exatamente o que eles fazem?

E a boa notícia para arquitetos e urbanistas é que o projeto arquitetônico do museu será motivo de um concurso público de projeto em 2023. Ainda não se sabe em qual terreno o museu vai se instalar, mas a área será de 10 mil m².

Centro Pompidou. Foto: Pixabay/ tlessl

Uma equipe técnica do Centro Pompidou participará de rodadas de discussões com uma equipe paranaense, ainda a ser formada, sobre as necessidades e a conceitualização do espaço. Essa fase está prevista para durar dez meses. “Além do projeto do museu, é muito importante esse intercâmbio. Temos alguns artistas brasileiros expostos na França. E esse intercâmbio vai ser muito importante no futuro. O Pompidou gosta muito do Brasil e a resposta de Foz do Iguaçu sempre foi muito positiva”, afirma Marc Pottier, coordenador internacional do projeto.

Pompidou

O monstro de Paris. Esse foi o apelido do centro logo após sua construção em 1977. Quase desconhecidos na época, os arquitetos Gianfranco Franchini, Richard Rogers e Renzo Piano, hoje aclamados internacionalmente, chocaram com um projeto tecnológico que virava a construção do avesso, deixando as estruturas aparentes e o interior livre para a arte.

Centro Pompidou. Foto: Pixabay/Gerhard Bögner

O exoesqueleto feito de vidro, de tubos e cabos de aço permite identificar claramente a função de cada elemento do edifício por meio da cor. Entre as diversas instituições que abriga, o Pompidou sedia o Museu Nacional de Arte Moderna, um dos maiores museus europeus de arte moderna e contemporânea, com mais de 60 mil obras.

Hoje o Centro Pompidou de Paris é um complexo cultural efervescente que abriga biblioteca, ateliê de escultura, cinema, dança e centro de música e estudos acústicos. Além da sede francesa, o Pompidou possui “antenas”, como são chamadas suas unidades, na Bélgica, Espanha e China.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Guta decide deixar o Pantanal Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Cara e Coragem Samuel tem uma parada cardíaca