O artista paranaense Nícolas Cândido, que desponta com uma música que mescla referências musicais com uma mensagem positiva, se apresenta em Curitiba no próximo dia 28 de abril (quinta-feira) para um show especial intitulado “Avião de Papel”. A apresentação acontece no palco do Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel – Alameda Dom Pedro II, 255), às 20 horas.

“Estou empolgado, me sentindo em um recomeço, em um novo ciclo. Estou pronto para me reencontrar com o público, ter esta troca de apresentar algo novo. Estes dois anos sem shows me permitiram um mergulho, um momento mais intimista comigo – acho que para todo mundo, por termos que ficar em casa – e isto me trouxe um reconhecimento do que eu quero fazer e dizer. Este show será uma grande experiência, para mim e para o público será algo único; e um recomeço”, explica Nícolas Cândido.

O show, o primeiro do músico após a pandemia, é uma celebração de retorno aos palcos para se reencontrar e reconectar com o público, fãs e amigos, marcando o começo deste novo ciclo na jornada de Nícolas Cândido. A apresentação contará com banda completa, incluindo seção de metais e vocais de apoio, além das participações especiais de Olivia Robell, Maria Elisa, Ana Fuhrmann, com quem interpretará a canção inédita “Se Deite”, que será lançada no dia do show.

O repertório incluirá músicas do disco Serena Rebelião, lançado em 2011, os mais recentes singles e diversas novidades e surpresas. A proposta da apresentação é marcar um recomeço após tanto tempo longe dos palcos, confraternizando com a plateia e apresentando canções de acordo com a vibração do momento. Fãs e artista poderão expressar seus sentimentos por meio das músicas.

O álbum Serena Rebelião, disponível em todas as plataformas de streaming, foi um grande passo na carreira de Nícolas Cândido: “O nome Serena Rebelião é sobre nossa criatividade. Cantar a paz é minha forma de rebelião. Você se desvencilha do comum e do padrão para poder trazer algo totalmente novo, único, que tenha uma individualidade e seja verdadeiro. Falo sobre esta rebelião na criatividade, que é uma rebelião serena, um espaço de paz”.

A receptividade ao álbum do músico continua ecoando em seus mais recentes singles, “Afagos do Sol”, “Chuva no Sertão” e “Dançar no Céu”, sempre com uma abordagem intimista, que mescla ritmos brasileiros a um som bastante moderno e envolvente.

Mais sobre Nícolas Cândido

Nícolas iniciou a carreira autoral em 2017 com a faixa “Dona dos Olhos”, que alcançou grande destaque orgânico, seguida pelo sucesso da faixa “Apaga a Luz” em 2018. Em 2019 lançou seu primeiro EP, ‘Ao Vivo’.

Em 2021, Nícolas lançou seu primeiro álbum, com 10 faixas, intitulado ‘Serena Rebelião’ e que traz uma homenagem à brasilidade, às mulheres, aos seres humanos e à ligação que todos temos com a natureza.

Neste mesmo ano, Nícolas Cândido somou mais de 2,3 milhões de streams apenas na plataforma Spotify, alcançando mais de 500 mil ouvintes em 100 países. Conta com mais de 20 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. As músicas do artista tocaram em mais de 360 rádios de todo o país.

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$ 40,00 (meia-entrada) + taxa adm. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Mais informações pelo Instagram: https://www.instagram.com/nicolas_candido/

Informações sobre o show pelo fone (41) 33150808.