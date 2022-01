Durante as férias escolares o Park Shopping Boulevard montou uma série de atividades para entreter a criançada. A campanha conta com apresentações diárias de circo, que acontecem na praça central, logo na entrada do shopping e inclui várias oficinas.

“Montamos uma programação diversificada para as crianças brincarem muito durante o período de férias escolares. Elas vão adorar passar algumas horas se divertindo aqui com a gente” afirma Gabriella Gelhorn, gerente de marketing do Park Shopping Boulevard.

Além das apresentações circenses, a programação inclui oficinas de slime, jardinagem, brigadeiro, bijuteria, escultura de balões, camarim de pintura e cabelo maluco.

A campanha de férias do Park Shopping Boulevard teve início em 14 de janeiro e vai até 06 de fevereiro. As oficinas acontecem entre 14h e 20h diariamente. “Queremos transformar esses dias em férias inesquecíveis para as crianças que vierem nos visitar. As atividades são gratuitas e estarão distribuídas por todo o shopping”, finaliza Gabriella.

O Park Shopping Boulevard fica na Linha Verde, BR-476, 16.303 – Xaxim. As atrações de férias funcionam das 14h às 20h.