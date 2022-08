O Parque do Semeador, no bairro Sítio Cercado, está passando por obras de revitalização executadas pela Prefeitura. A estrutura de 26 mil metros quadrados está ganhando uma série de melhorias que vão trazer mais conforto e qualidade de vida para os moradores.

Ponto de referência para prática de esportes na Regional Bairro Novo (Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará), o parque terá a pista de atletismo completamente reformada e receberá um novo circuito de ginástica feito de troncos de árvores.

“No começo das obras, a chuva atrapalhou um pouco, mas com o tempo seco conseguimos avançar bastante”, comentou o engenheiro Sílvio Hauare, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que coordena a reforma. A previsão é de que a reforma seja concluída em setembro.

Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

Quadra de grama sintética

O Parque do Semeador passará a contar também com uma moderna quadra de grama sintética para futebol e terá também uma quadra poliesportiva com piso de asfalto. As quadras foram cercadas com alambrado de 5 metros de altura para dar mais segurança aos frequentadores do parque, e, receberão pinturas com as marcações para disputa de futebol, basquete e vôlei.

Outra novidade das reformas é que a academia ao ar livre vai mudar de local. “Vamos criar uma nova estrutura e substituir os equipamentos por outros novos”, adiantou o engenheiro Sílvio.

A dona Mércia Nogueira Silva, 66 anos, moradora no Sítio Cercado, faz exercícios regularmente no Parque do Semeador e está muito feliz com a revitalização do espaço. “Vai ficar mais limpo, com mais fiscalização. A polícia sempre faz rondas por aqui. Nosso local vai ficar cada vez melhor”, comemorou dona Mércia.

Luciane Inocêncio, 48, que mora no Alto Boqueirão, disse que já dá para sentir as mudanças, mesmo antes de as obras serem concluídas. “É outra visão, o parque já está mudado. Para ficar completo, precisa ter mais limpeza”, ressalvou.

Áreas de estar

Além de ampliar os espaços para a prática de esportes, o local também ficará mais aconchegante para o lazer dos moradores. Estão sendo construídas duas áreas de estar, com piso de paver e bancos de concreto. Também estão sendo feitas duas rampas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Outra novidade é a implantação da Casa do Tarzan, para as brincadeiras das crianças. O equipamento terá uma treliça de correntes e um escorregador para a diversão dos pequenos.

Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

Futebol e bacia de contenção

O local também conta com um campo de futebol, que foi adapatado pela Prefeitura para ser uma das bacias de contenção do Ribeirão dos Padilhas para conter enchentes em épocas de chuvas. O terreno foi rebaixado para fazer a captação de água e ir escoando aos poucos, evitando alagamento.

Em épocas sem chuvas, o campo é utlizado normalmente pelos moradores e pelas escolinhas de futebol. Guilherme da Silva, 18 anos, que coordena a escolinha do clube Shabu de futebol amador, elogiou os trabalhos que estão sendo realizados no parque. “O parque está ficando muito bom com as reformas”, disse.

Foto: Lucilia Guimarães/SMCS