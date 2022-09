Para quem deseja aproveitar o feriadão pra estreitar o contato com a natureza e viver experiências diferenciadas, ou até mesmo se aventurar em uma tirolesa ou arvorismo, o Parque Vila Velha estará aberto normalmente no feriado de 7 de setembro. É uma ótima opção para unir divertimento e atrativos naturais em um dos mais belos cartões postais do estado do Paraná.

>>> E atenção! Quem faz parte da Confraria 041 paga um ingresso para o parque e ganha outro de graça. É isso mesmo. A Confraria em Dobro é o benefício ideal para quem quer conhecer Vila Velha. Ainda não é um confrade? Acesse o site e saiba como se associar!

O local conta com atrações para todos os tipos de público, que envolvem o circuito de Arvorismo, a descida na Tirolesa, o passeio de cicloturismo, além de todas as belezas naturais que encantam os visitantes de todo o mundo.

O Parque Vila Velha fica aberto de quarta a segunda-feira, das 9h às 17h. A bilheteria funciona até às 15 horas. Para conhecer todos os atrativos naturais e aproveitar as atrações de aventura, recomenda-se chegar antes do almoço para saborear as delícias da gastronomia paranaense com diversos pratos típicos regionais, como a alcatra na chapa, barreado, pão no bafo, entre outras saborosas opções.

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa da Soul Parques.

Os ingressos dão direito a passar o dia todo no Parque, aproveitando a natureza e conhecendo os famosos Arenitos, Furnas, a Lagoa Dourada, incluindo traslado interno entre um ponto e outro. Os traslados internos são realizados pelas charmosas Jardineiras do parque (sem custo adicional) e o passeio leva, em média, quatro horas para ser concluído.

A entrada pode ser garantida antecipadamente pelo site oficial do Parque. Mais informações podem ser obtidas nas redes através do @parquevilavelha.