O Parque Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, um dos atrativos turísticos mais belos do Estado do Paraná, está com uma programação diferenciada para os casais que pretendem aproveitar o Dia dos Namorados de maneira radical. São os últimos dias para adquirir os combos especiais.

Os casais ganham 20% de desconto na compra de dois combos aventura ou de dois combos aventura+ingressos. O combo aventura proporciona a experiência das atividades tirolesa e arvorismo, e a promoção é válida somente para os dias 11 e 12 de junho – sábado e domingo.

O programa Dia dos Namorados Radical é ideal para casais que gostam de opções de lazer com aventura e contato com a natureza.

À luz do luar…

Para os casais mais românticos, o Parque oferece a caminhada noturna no dia 11 de junho, sábado. Os ingressos para participar da caminhada custam R$ 98,00 por pessoa e podem ser adquiridos pelo site do Parque, com capacidade limitada.

Diversão para todos os públicos

Vale destacar que o Parque Vila Velha possui diversos atrativos para os visitantes, além de uma estrutura turística completa com estacionamento, restaurante, café, lojas de souvenirs, charmosas jardineiras, conexão wi-fi em vários pontos e uma completa sinalização para aproveitar com conforto, segurança e muito conhecimento o seu passeio.

Os ingressos dão direito a passar o dia inteiro passeando no Parque, em contato com a natureza e conhecendo os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, incluindo traslado interno entre um ponto e outro.

Além disso, há também o balão estacionário, o cicloturismo e as trilhas ecológicas.

Foto: Valterci Santos / Divulgação

Serviço

O que? Dia dos Namorados Radical

Quando? 11 e 12 de junho – sábado e domingo

Quanto? Ingressos disponíveis no site ou na bilheteria do Parque | Combo aventura- R$ 137,60 ou Combo aventura+ingresso – R$ 201,60 – valore válidos para casais.

Caminhada Noturna

Quando? 11 de junho – sábado

Ingressos? disponíveis no site– R$ 98,00 por pessoa.

Mais informações sobre as demais atrações podem ser obtidas pelo site: www.parquevilavelha.com.br