Considerado um dos cartões postais mais belos do Paraná, o Parque Vila Velha, localizado em Ponta Grossa/PR, promove nestes sábado e domingo (9 e 10), das 11h às 16h, no Restaurante Madalosso, em Curitiba, uma experiência única, que geralmente é oferecida no Parque, o voo de balão estacionário.

A ação, que é uma parceria entre o Parque Vila Velha e o Restaurante Madalosso, é aberta ao público e o ingresso tem o valor simbólico de R$ 30,00 por pessoa mais uma peça de agasalho para a Campanha do Agasalho 2022 – Onde há calor, há mais vida! O voo ocorre com até três pessoas, tem duração aproximada de dez minutos e depende das condições do tempo.

+ Leia mais: Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba terá cinema ao ar livre

Os ingressos podem ser adquiridos na hora, com cartão de crédito/débito, mediante doação da peça de agasalho e aceite de termo de compromisso. A experiência não é permitida para gestantes, crianças de colo e até quatro anos de idade e pessoas em pós cirúrgico.

Sobre o Parque Estadual de Vila Velha

O Parque Vila Velha é o lugar perfeito para quem gosta do contato com a natureza, pois oferece experiências únicas de lazer dentro de uma infraestrutura turística moderna e sustentável, com as melhores atrações de aventura e de contemplação da natureza, que propiciam diversão e aprendizado aos visitantes de todas as idades.

Além dos atrativos naturais, como os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, opções de aventura estão à disposição dos visitantes, como por exemplo a Tirolesa mais linda do Brasil, o Arvorismo em um bosque de Araucárias o Cicloturismo contemplativo de belas paisagens e o voo em Balão Estacionário.

+ Veja também: Campina Grande do Sul tem rodeio, feira e shows nacionais neste fim de semana

Dentre as opções gastronômicas, o Parque conta com restaurante e armazém no Centro de Visitantes com vários pratos típicos paranaenses, um container para lanches nas Furnas e um café na Lagoa Dourada (aberto somente nos finais de semana e feriados). Energia para antes, durante e depois dos passeios pelo Parque.

Durante o mês de julho, o Parque funciona todos os dias, das 9 às 17 horas. As bilheterias funcionam somente até as 15 horas.

Serviço

O que? Voo de Balão estacionário

Onde? Restaurante Família Madalosso – Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade, Curitiba – PR, 8

Quando? Sábado e domingo – 9 e 10 de julho, das 11h às 16h

Quanto? R$ 30,00 por pessoa mais uma peça de agasalho, adquiridos na hora conforme ordem de chegada.