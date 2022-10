Pular corda, amarelinha, jogar peteca… Essas brincadeiras já fizeram muito sucesso no passado, antes mesmo de a tecnologia invadir as casas e ocupar a atenção das crianças. Aos poucos, a bolinha de gude e o bambolê foram perdendo espaço para videogames e tablets, porém, essas atividades seguem existindo e por isso, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, optou por resgatar essas brincadeiras e unir adultos e crianças, resolveu celebrar o Dia das Crianças de maneira diferente e oferecer ao público um gostinho de infância com tom nostálgico.

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

+ Leia mais: Confcraria041 sorteia kit churrasco e par de ingressos para o Mirage Circus

“Muitas dessas brincadeiras se perderam com o tempo. O avanço da tecnologia trouxe outras opções para as crianças e muitas delas não fazem ideia de como seus pais se divertiam no passado. Por conta disso, estamos provendo um Dia das Crianças diferente, trazendo esse resgate por meio de brincadeiras tradicionais, como pular corda e amarelinha, jogar peteca, entre outras”, destaca o Gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas.

Diversão

Pais e filhos poderão desfrutar juntos de brincadeiras como bambolê, bolinha de gude, peteca e até mesmo uma oficina de pipas. “A intenção é de que adultos e crianças possam interagir, revivendo essas atividades e também desfrutando dos atrativos que temos aqui, vivenciando um tradicional dia no parque”, diz Ribas.

Além disso, entre os dias 8 e 17 de outubro, crianças de até 12 anos que doarem um brinquedo em bom estado não pagam entrada.

+ Leia também: Conheça o Parque Vila Velha, o novo parceiro da Confraria041

Confira a programação especial:

Das 10h às 12h – amarelinha e bambolê, peteca e corda, bolhas de sabão e bolinha de gude, pé na bola e elástico.

Das 13h às 16h – oficina de pipas.

Programação válida para os dias 12 e 15 de outubro – quarta-feira e sábado.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo. Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.