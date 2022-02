As atividades gratuitas do Verão Curitiba 2022 vão animar o fim de semana nos seis parques da cidade que recebem a ação promovida pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). As brincadeiras e festivais esportivos serão feitos das 14h às 18h nos parques Barigui, Bacacheri, Lago Azul, Náutico, Passaúna e Passeio Público.

Curitibinhas e famílias em férias em Curitiba vão poder aproveitar as ações do Verão Curitiba 2022 no sábado (5) e domingo (6). Todas as atividades seguem os cuidados e protocolos sanitários contra a covid-19. Em caso de chuvas, as atividades são suspensas.

As famílias que forem ao Parque Barigui vão poder se divertir em atividades de habilidades com a bike e no minivôlei. No Parque Bacacheri o atrativo será o caçador – queimada, já quem for ao Passeio Público poderá brincar no festival de futebol – chute a gol.

No Parque Náutico as atividades esportivas serão de bets, frescobol e minivoleibol. Para quem for ao Parque Lago Azul as opções serão atletismo – estafetas (corrida e exercícios em zigue-zague) e bets. No Parque Passaúna as atividades serão tênis de mesa e vôlei de praia.

Orientações

Profissionais de Educação Física da Smelj estarão nos locais para orientar os participantes e reforçar a importância dos cuidados sanitários durante a prática das atividades. Entre as atrações recreativas para as famílias estarão disponíveis orientações para a prática segura de atividade física, aulões de ginástica, jogos de tabuleiro gigantes e brincadeiras. Confira aqui os locais onde são feitas as atividades do Verão Curitiba 2022.

Atividades em todos os parques

Atividades esportivas também fazem parte do Verão Curitiba 2022. Foto: Divulgação/SMCS

Todo fim de semana, das 14h às 18h:

Aulões de Ginástica

Pintura no papel kraft

Circuito infantil de bicicleta

Atividades esportivas

Jogos lúdicos de tabuleiro

Xadrez gigante, ping-pong e perna de pau

Brinquedos inclusivos

Cuidados

Caso algum integrante da família apresente sintomas respiratórios leves, a orientação é que não vá participar das ações do Verão Curitiba. A pessoa deve se isolar e procurar o suporte dos serviços de Saúde da Prefeitura, prioritariamente pela Central 3350-9000. Saiba mais sobre as orientações e cuidados em caso de suspeitas de covid-19 ou gripe.

