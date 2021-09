Duplas de professores de Educação Física da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) estarão à disposição do público, neste fim de semana, para orientar sobre prática física segura. Usando coletes amarelos e máscaras, eles poderão ser encontrados em 20 espaços de lazer da cidade, das 8h às 17h.

A atividade começou em março e já fez mais de 55 mil atendimentos em toda a cidade. O objetivo é ajudar interessados de todas as idades a continuar ou retomar algum tipo de atividade física durante a pandemia do novo coronavírus, que afetou a rotina das pessoas em academias e outros locais de concentração de público. A prática trabalha corpo e mente, ajudando o sistema imunológico.

LEIA TAMBÉM:

>> Exposição de OSGEMEOS entra em cartaz no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba; veja fotos

>> Como as próximas vacinas vão testar eficácia com população já vacinada?

As dicas – que giram em torno de aquecimento, alongamento, respiração, postura, como caminhar e usar os aparelhos da academias ao ar livre além da importância do uso de máscara mesmo durante a prática – são dadas individualmente e duram, em média 10 minutos. A atividade só é cancelada em caso de chuva.

Saúde física e mental

Em parques e praças, o público aprende que é possível manter uma prática física regular dentro da realidade de cada um. “Se não pode ou ainda não quer ir a uma academia, é plenamente possível a pessoa se exercitar com o que tem à mão, em casa ou perto dela”, diz o professor Raphael di Giulio, que costuma fazer atendimentos no Passeio Público, no Centro da cidade.

“Tanto dá pra usar uma academia ao ar livre como, se estiver longe dela, começar dando voltas na quadra de casa quatro vezes por semana. A questão é não ficar sedentário sem se machucar e, também com a ajuda da alimentação, perder os quilinhos a mais ganhos na pandemia”, diz di Giulio.

Trabalhando no outro lado da cidade, nos parques e praças da Regional CIC, o professor de Educação Física Paulo Renato Ribeiro observa que a procura pelo serviço tem aumentado. “É o efeito da propaganda boca-a-boca. Em geral as pessoas gostam, contam para amigos e familiares e voltam para nos contar o que estão fazendo. É muito gratificante”, diz.

Serviço:

Prática física segura

Sábado e domingo, dias 18 e 19/9

Das 8h às 17h

Em 20 locais da cidade. Escolha o seu aqui.