A Páscoa será comemorada, mais uma vez, em meio a pandemia de coronavírus. Com isso, muitas famílias podem pensar que este domingo (4) não será divertido, principalmente para as crianças. Mas, estar em casa no isolamento social não impede que os pequenos possam aproveitar todo o lado divertido que foi desenvolvido em torno da data. Aliás, no lúdico a criança pode aprender muita coisa importante.

Trocar ovos de chocolate, saborear alimentos deliciosos e brincar com amigos e primos não é uma opção neste ano, porém as brincadeiras com os pais e irmãos entram na lista de afazeres. E é preciso entretê-los. Por isso, caça aos ovos, jogos com coelhinhos e trabalhos manuais são algumas opções para tornar o dia delas mais agradável.

LEIA TAMBÉM – Na pandemia, famílias fazem ovos de Páscoa para driblar crise e ampliar laços

Veja algumas brincadeiras que você pode fazer em casa para alegrar o seu Domingo de Páscoa:

Caça ao ovo

É hora de colocar as crianças para se aventurarem pela casa e quintal, afim de encontrarem deliciosos ovos de chocolate. Você pode criar um mapa ou fazer plaquinhas indicativas.

Coelho guloso

“Vamos ver quem tem a melhor mira?” Desafie seus filhos a acertar o maior número possível de bolinhas (ou ovinhos de plástico), na boca do coelho. O coelho pode ser feito com uma caixa de papelão e decorado com canetinha colorida e papel de embrulhar presente. É preciso fazer um buraco no lugar da boca do coelho, que é por onde as bolinhas devem entrar.

Oficina de fantoches

Coloque as crianças para produzirem coelhinhos de cartolina, feltro, meia velha e até rolo de papel higiênico. Elas podem decorar com tinta, lantejoulas e lápis de cor.

Ovos decorados

Retire a clara e a gema dos ovos e deixe-os bem limpinhos. Entregue às crianças as cascas, tinta, cola, glitter, lantejoulas, papel e fios coloridos, e tudo aquilo que for fácil para que elas decorem as peças.

Conhecendo símbolos da páscoa

Você pode fazer moldes dos símbolos e entregar para as crianças fazerem a decoração. Coelhos, ovos e cordeiros (caso a família seja cristã) são algumas sugestões. Veja o vídeo que preparamos com cinco símbolos que representam a Páscoa.

Fábrica de bolachas

Quem não gosta daquele cheirinho de bolacha que acabou de sair do forno? E imagina só a alegria das crianças em poderem participar de toda a produção do alimento? Coloque a mão na massa com elas e não deixe de decorar as bolachas no final.