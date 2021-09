O Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, atrai cada vez mais os curitibanos que desejam passar algumas horas curtindo a experiência do turismo rural. E a partir deste fim de semana, deste sábado (18), um sistema de locação de bicicletas vai permitir aos fãs do pedal a chance de aproveitar ainda mais o ar livre em duas rodas.

A iniciativa é da empresa KuritBike, que vai interligar os empreendimentos Casa Bela Café, ao lado do portal de entrada do Caminho do Vinho, ao Pesque-Pague do Cachimbo, ao longo da rua principal do roteiro, na Rua Júlio Cesar Setenareski.“Como o pedal está em alta no Caminho do Vinho e o roteiro tem atraído cada vez mais turistas, resolvemos levar essa opção de lazer e diversão para São José dos Pinhais”, revela Jorge, um dos sócios da empresa.

As bikes estarão disponíveis todos os sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h30, ao custo de R$20 por hora, com possibilidade de locação de quatro horas por R$50 ou a diária por R$70. O turista que retirar a bike na Casa Bela Café Colonial deverá devolvê-la no mesmo local, assim como quem retirar a bike no Pesque Pague do Cachimbo.

Serviço

CuritiBike no Caminho do Vinho

Datas: sábados, domingos e feriados

Horários: das 10h às 17h30

Preços: R$ 20 por hora, R$ 50 para 4 horas e R$ 70 a diária

Local: saídas na Casa Bela Café Colonial e no Pesque Pague Cachimbo

Cadastro: É necessário documento com foto para cadastro no ato da retirada da bike

Pagamento: podem feitos na hora da retirada da bike, com cartão de crédito ou débito, pix ou picpay.

Informações: (41) 99625-5183

