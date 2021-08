Se o tempo de Curitiba – ou Chuvitiba, para os íntimos – não permite curtir atividades ao ar livre, que tal um programa indoor para aproveitar o fim de semana com a criançada? As opções vão desde um parque inteiro de camas elásticas, passando por um pista de kart indoor e uma escape room! Saiba mais!

LEIA TAMBÉM:

> Você pode ajudar um monte de crianças e ainda ganhar uma kombi “corujinha”; veja como!

> Pastel “sem vento” com recheio de 11 centímetros chega a Curitiba; conheça

> Vício em celular pode causar dependência, depressão, ansiedade e até suicídio

Impulso Park

Parque Impulso Foto: Reprodução/ Instagram

Uma cama elástica já é incrível por si só. Agora, imagine um parque inteiro de camas-elásticas de vários tamanhos e estilos? Com atrações para crianças a partir dos três anos, o Impulso Park oferece 11 tipos de camas elásticas para se divertir. Tem a Free Jump, com várias camas interconectadas, a Half Pipe, em que todas são inclinadas, bem como a Parkour, com obstáculos.

Todos os trampolins são fabricados com os critérios de segurança internacional para que a criança possa pular à vontade. Além disso, os monitores estão sempre presentes para orientar e ajudar nos saltos.

Durante a pandemia, medidas de combate à Covid-19 estão sendo adotadas, como a redução da venda de ingressos e agendamento das atividades. Alé disso, as camas elásticas são higienizadas no início de cada sessão e o uso de máscaras é obrigatório no local.

Com um único ingresso, o visitante pode praticar todas as atividades disponíveis no espaço pelo tempo de 50 minutos. O valor para uma pessoa é de R$ 50 de terça a quinta, e de R$ 55 às sextas, sábados e domingos. A compra pelo site garante um desconto de R$ 5. No caso de crianças pagantes de 3 a 5 anos, o adulto acompanhante não paga. Por fim, há combos com preços especiais para grupos.

Serviço:

Rua Francisco Nunes, 1467 – Rebouças

(41) 3082-7841

www.impulsopark.com.br

RA Kart

O RA Kart possui uma pista indoor de 280 metros de extensão e todos os equipamentos são higienizados. Foto: Reprodução

Agora, se a ideia é ter um pouco mais de adrenalina e velocidade, o RA Kart é a opção. O espaço oferece uma pista indoor de 280 metros de extensão para crianças a partir de 8 anos. Além disso, conta com uma pista externa de 380 metros, indicada a partir de 15 anos. Tem também uma lanchonete e um mezanino, onde é possível acompanhar as corridas.

Vale ressaltar que todos os macacões, luvas e capacetes utilizados são lavados e higienizados diariamente em razão da pandemia. A lotação máxima é de 10 pessoas para a pista indoor e de 14 pessoas para a outdoor.

O RA Kart está aberto de terça a sexta, das 17 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 22h – exceto no último domingo do mês. Os preços das corridas são de R$ 60 para a pista indoor e R$ 75 para a outdoor.

Serviço:

RA Kart

Rodovia, BR-116, 15560 – Novo Mundo

De terça a sexta, das 17 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 14h às 22h

(41) 9 9805-6466

Puzzle Room

Um dos desafios do Puzzle Room é o tema ‘Hacker’, em que é preciso parar um crime milionário. Foto: Divulgação

Imagine ter que desvendar o desaparecimento misterioso de um espião russo em 60 minutos ou evitar um golpe milionário de um hacker. Ou pior: escapar do esconderijo secreto de um homem que faz experimentos com seres humanos. Esses desafios podem ser enfrentados no Puzzle Room, local de jogos de fuga com muito enigma e uma das opções de programa indoor.

São três temas diferentes para serem escolhidos: O Colecionador, Hacker e CSI: Operação Rússia. O grupo de 2 a 10 jogadores são trancados em uma sala e devem trabalhar em equipe para desvendar as pistas e escapar do local. Tudo isso dentro de 60 minutos!

Além disso, os horários são intercalados de forma a reduzir o contato entre os grupos durante a pandemia. O uso de máscara é obrigatório e o espaço conta com álcool gel em todos os ambientes. As salas são completamente higienizadas após cada partida.

O jogo é aberto para qualquer idade, sem restrições. O valor é de R$ 84 por jogador e menores de 8 anos não pagam. O Puzzle Room está aberto todos os dias das 14h às 21h e só atende mediante agendamento prévio pelo site.

Serviço:

Puzzle Room

Rua Visconde de Nacar 743 – Centro

Aberto todos os dias das 14h às 21h (jogos com agendamento prévio)

(41) 4101-2032

Web Stories