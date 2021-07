Os tradicionais passeios noturnos de bike do Pedala Curitiba, coordenada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) voltam a partir da próxima segunda-feira (19). No entanto, por causa da pandemia, as atividades serão retomadas seguindo todos os cuidados sanitários para evitar o contágio da covid-19.

Além dos itens de segurança obrigatórios para os ciclistas pedalarem à noite, como capacete e luzes reflexivas, o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel farão parte da rotina das pessoas que forem participar do Pedala Curitiba.

A orientação é para evitar aglomerações na concentração e na chegada do Pedala Curitiba, manter o distanciamento e seguir as explicações dos coordenadores da Smelj. A volta do Pedala Curitiba foi possível com a melhora dos índices da pandemia na capital e o retorno da bandeira amarela na cidade.

As atividades do Pedala Curitiba serão feitas todas as noites, de segunda a sexta-feira, em duas Administrações Regionais diferentes da cidade.

Programe-se

Segunda-feira, 19/7

Boqueirão – Rua da Cidadania do Carmo, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430. Saída às 20h

Santa Felicidade – Posto Ventania, Rua Francisco Dallalibera, 1.539. Saída às 20h

Terça-feira, 20/7

Matriz – Praça Garibaldi, Rua Kellers/Largo da Ordem. Saída às 20h15

Portão – Rua da Cidadania Fazendinha, Rua Carlos Klemtz, 1.700. Saída às 20h

Quarta-feira, 21/7

Bairro Novo – Rua da Cidadania Bairro Novo, Rua Tijucas do Sul, 1.700. Saída às 20h

CIC – Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, Rua Nossa Senhora da Cabeça, 1.751. Saída às 20h

Quinta-feira, 22/7

Boa Vista – Parque Bacacheri (entrada dos Arcos), Rua Eduardo Geronasso, 1.600. Saída às 20h

Cajuru – Rua da Cidadania Cajuru, Rua Prefeito Maurício Fruet, 2.150. Saída às 20h

Sexta-feira, 23/7

Pinheirinho – Rua da Cidadania Pinheirinho, Avenida Winston Churchill, 2.033. Saída às 20h

Tatuquara – Centro de Esporte e Lazer (CEL) Santa Rita, Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620. Saída às 19h15