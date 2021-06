Um único dia não é o suficiente para celebrar o amor — e muito menos para curtir todos os passeios em Curitiba e região metropolitana que proporcionam experiências fora da rotina, perfeitas para marcar a comemoração do Dia dos Namorados. Pensando nisso, a Pinó separou quatro sugestões para você e seu amor se programarem e embarcarem em um programa diferente durante as próximas semanas.

Colheita de morangos

Você mesmo colhe os morangos na Quinta do Sabor. Depois, pode desfrutar de diversos quitutes feitos com o fruto. Divulgação



Por conta da coloração vermelha e do formato que por vezes lembra um coração, o morango é um fruto associado ao amor. Pensando no simbolismo do morango (mas também em todo o seu sabor), sugerimos um passeio até a região rural de São José dos Pinhais. Lá fica a Quinta do Sabor, uma fazenda de produção de morangos com pés espanhóis e argentinos que produzem de 700 a mil quilos de morangos toda semana.

Uma vez por mês, aos domingos, o espaço é aberto ao público, que pode colher os morangos diretamente do pé. Não é cobrado valor de entrada, apenas o valor da colheita dos morangos, que custa R$ 20 o quilo, mínimo de 1 kg por pessoa. Com a possibilidade de desfrutar de trilhas e cachoeiras, não há limite de tempo para permanecer no local, exceto pelo horário de funcionamento, que é das 9h às 18h.

Além do “colha e pague”, também é possível degustar diversos quitutes que levam o morango como ingrediente principal, como bolos, tortas e bebidas.

Para participar, é preciso fazer sua reserva pelo telefone (41) 99835-3407, porque as vagas são limitadas a 200 pessoas por dia.

@produtosquintadosabor

Rua Alexandre Kreonis, 751, Faxina, São José dos Pinhais, Paraná.

VEJA TAMBÉM:

> Dicas de presentes para presentear seu namorado

> Dicas de presentes para presentear sua namorada

> 50tão! Confira 10 dicas de presentes baratos para o dia dos namorados

Degustação de vinhos

Um túnel ferroviário desativado foi transformado em uma cave de maturação de espumantes. | Divulgação

Degustar um bom vinho tem tudo a ver com essa celebração. Mas quem deseja mudar o cenário pode fazer uma visita à Cave Colinas de Pedra, uma vinícola em meio à mata atlântica em Piraquara, a 30 km de Curitiba. Há cerca de 20 anos, os proprietários deram início a um projeto para transformar um túnel ferroviário desativado em uma cave de maturação de espumantes, que hoje abriga mais de 50 mil garrafas e recebe visitantes para degustação.

Um passeio completo inclui visita à cave, degustação de vinhos espumantes e almoço (R$ 180 por pessoa). Outro programa é degustar os quitutes do Café da Cave em uma mesa, poltrona ou espaço para piquenique. A reserva custa R$ 60, valor que é convertido em consumação.

A Cave e o Café atendem com reservas antecipadas aos finais de semana. Para o café, o horário é das 10h às 13h e das 14h às 17h. Já o pacote completo, com visita à cave, se inicia às 11h30. Para mais informações ou reservas, basta entrar em contato pelo telefone

ou WhatsApp (41) 9667-5000.

@cavecolinasdepedra

Rua Antonio Brudeck, 100 – Caixa Postal, 107, Roça Nova, Piraquara, Paraná

Passeio de balão

Lá no alto, o casal é convidado a brindar com espumante. | Pixabay

O outono e o inverno curitibanos favorecem uma experiência inesquecível: passear de balão. Apesar do frio, essas estações apresentam clima mais seco, poucas mudanças na temperatura e uma maior chance de dias azuis, condições perfeitas para o programa. Então, caso você deseje celebrar o seu amor flutuando por Curitiba e região, uma opção é a Snap Balonismo, empresa que opera voos turísticos de balão a partir de Campo Largo.

Para um passeio exclusivo com duas pessoas e duração de cerca de 1 hora, o valor é de R$ 975 por pessoa. A depender das condições climáticas, o voo pode ser realizado às 7h ou às 16h. Os participantes são convidados a participar da preparação do balão, têm uma breve aula sobre balonismo e, lá no alto, brindam com espumante. Há, também, a opção de passeio em grupo, entre 6 e 8 passageiros da mesma família, a R$ 450 por pessoa. A partir de junho, os passeios acontecem diariamente pela manhã e, aos finais de semana, também à tarde. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo E-mail reservas@querovoardebalao.com.br ou pelo telefone (41) 99610-5811.

@querovoardebalao

Estrada do Rio Verde, 4000, Campo Largo, Paraná

Day use em Campina Grande do Sul

O Day Use dá direito a usufruir dos espaços de lazer, além de café da manhã e almoço. | Reprodução Facebook

Os casais que desejam mudar de ares, mas sem ir muito longe da capital, podem dar um pulo em Campina Grande do Sul, há pouco menos de uma hora de Curitiba. Para curtir a natureza, uma sugestão é o day use do Plaza Ecoresort Capivari (R$ 249 + 5%). O espaço conta com mais de 25 mil metros quadrados, com ampla área verde e de lazer.

Das 8h às 18h, o passe dá direito a café da manhã, almoço e o uso de diversas áreas como piscinas, passeio de caiaque, pescaria no lago, pedalinho, acesso à minifazenda e trilhas ecológicas. Se as trilhas não oferecerem desafio o suficiente, o resort fica próximo ao Pico Paraná, a montanha mais alta da região Sul do país. À parte deste valor ficam as bebidas e demais consumações, além do uso do spa e cavalgada.

@plazahoteis

Estrada Municipal Antonio Kovalski, S/N, Campina Grande do Sul, Paraná.

*Todas as sugestões podem sofrer variações de horário e disponibilidade de acordo com os decretos relacionados à contenção da Covid-19 no estado e municípios. Antes de se programar, entre em contato com os estabelecimentos para confirmar datas e horários.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *