Quem topa comer um pastel com 11 centímetros de recheio? Essa é a versão big de uma rede que promete entregar o produto com uma porção maior de recheio, ou com vento, se for opção do cliente. A Luigi Pasteis Artesanais é uma rede gaúcha que está se expandindo e abriu seu primeiro ponto de delivery fora do Rio Grande do Sul, em Curitiba. Os pasteis são redondos e feito com uma massa um pouco mais grossa do que os tradicionais para aguentar a quantidade de recheio, seja nas versões big ou kids, com 7 cm de diâmetro.

Os sócios Lucas Neves, Francisco Schons e Gabriel Muniz abriram a primeira loja, em Porto Alegre, há seis anos. A massa, caseira e sem lactose, é receita da avó de um deles, que mantêm como segredo de família. “Os pasteis são altos e neles você encontra recheio da primeira à última mordida. Eu garanto que não tem vento!”, brinca Lucas.

Pastel com mega recheio de bombom. Foto: Reprodução/Instagram

Porém, caso alguém goste de pastel de vento, a Luigi tem um específico para vender, só com massa, sem recheio, por R$ 5. Também há as opções tradicionais, como de carne (R$ 16 o kids e R$ 20,50 o big), de palmito e queijo (R$ 16 e R$ 20) ou de frango (R$ 15,50 e R$ 19,50). Os campeões de preferência são o Pastel de Guisa – com carne moída (no Rio Grande do Sul a carne moída é chamada de guisado), cebola caramelizada e cream cheese (R$ 16,50 o Kids e R$ 21) – o Pastel com Iscas de carne – com cebola caramelizada (R$18 e R$ 23) e o Carne de Panela – também com cebola caramelizada (R$ 17,50 e R$ 22). Os doces, como Chocolate (R$ 17 e R$ 21) e o de Nutella (R$ 18 e R$ 22) também fazem sucesso.

O Bom Gourmet experimentou o Guisa, versão salgada, e o doce de Nutella. Apesar do aroma característico de um pastel frito, é difícil experimentar da maneira tradicional. Melhor ter ajuda de garfo e faca porque o mega recheio se espalha. O doce veio com a massa mais sequinha e uma porção realmente gentil de chocolate aquecido e esparramado. Mais informações: @luigipasteisartesanais.

O Pastel de Guisa vem com carne moída, cebola caramelizada e cream cheese .Foto: Divulgação

